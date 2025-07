ChargePoint

ChargePoint stellt Flex Plus Ladestation für Firmenwagenfahrer in Europa vor

Campbell (USA)/Radstadt (A) (ots)

Neue Ladestation ermöglicht einfache Abrechnung für Flottenfahrzeuge beim Laden zu Hause

ChargePoint (NYSE: CHPT), ein führender Anbieter von Ladelösungen für E-Autos, kündigt heute die neue Ladestation Flex Plus an. Die Lösung richtet sich speziell an Fahrer von Firmenwagen, die in Deutschland rund 64 Prozent der Neuzulassungen ausmachen. Im Jahr 2025 lag der Anteil von Firmenfahrzeugen bisher bei den Neuzulassungen von Elektro-Pkw in Deutschland sogar bei etwa 70 %. In Kombination mit dem Driver Management System (DMS) von ChargePoint vereinfacht die Flex Plus Ladestation die Rückerstattung von Energiekosten für das Laden zu Hause, unterstützt beim Laden im öffentlichen Raum und bietet Flottenmanagern einen umfassenden Überblick über alle Ladeaktivitäten.

Flex Plus ist die erste Ladestation auf Basis der neuen AC-Ladearchitektur von ChargePoint. Diese bietet unter anderem ein dynamisches Lastmanagement in Echtzeit. Die Ladestation erkennt automatisch, wann im Gebäude weniger Strom benötigt wird, und erhöht in diesem Moment die Ladeleistung. Dafür sind keine zusätzlichen Investitionen in die Strominfrastruktur erforderlich. Darüber hinaus ist die Station kompatibel mit gängigen Smart-Home-Systemen und lässt sich nahtlos mit Solaranlagen, Heimspeichern und anderen Energiemanagementlösungen verknüpfen. Flex Plus ist erstmals mit einem innovativen Montagesystem für die Rückwand ausgestattet, das es Fahrern ermöglicht, ihre Ladestation bei einem Umzug einfach mitzunehmen. Für Fuhrparkmanager bedeutet das: Aus einem fest installierten Gerät wird eine flexible Lösung, Kosten werden gesenkt, und die Betriebskontinuität bleibt gewahrt. Am neuen Standort lässt sich die Ladestation unkompliziert auf eine bereits vorverkabelte Rückwand aufstecken.

Automatisierte Erstattung für das Laden zu Hause

Ein zentrales Merkmal der neuen Ladestation ist die exakte und automatisierte Erfassung der Ladevorgänge zu Hause - ermöglicht durch die integrierte Messtechnik und die Konnektivität der Flex Plus. Die dazugehörige Software deckt zudem alle weiteren Aspekte des Heim- und öffentlichen Ladens ab: von der Installation über die Abrechnung inklusive Mehrwertsteuer bis hin zur Verwaltung internationaler Flotten. Flottenmanager profitieren von zentralisierten Dashboards, der Möglichkeit zur Einteilung in Fahrergruppen sowie der Definition spezifischer Lade- und Erstattungsregeln.

Auch für Fahrer bietet das System deutliche Vorteile. Dank des europäischen Partnernetzwerks von ChargePoint lässt sich die Flex Plus Ladestation professionell und unkompliziert zu Hause installieren. Das tägliche Tanken entfällt, stattdessen wird das Fahrzeug bequem über Nacht geladen. Muss doch einmal unterwegs geladen werden, hilft die zugehörige App, eine passende Ladesäule zu finden, den Ladevorgang zu starten und direkt zu bezahlen. Die App kann im individuellen Unternehmensdesign (White Label) oder direkt über das Fahrzeugdisplay genutzt werden.

"Flottenmanager und Fahrer von Firmenwagen benötigen eine nahtlose Erfahrung, um ihre Elektrofahrzeuge vollständig zu nutzen", sagt Hossein Kazemi, Chief Technical Officer Hardware bei ChargePoint. "Die neue Flex Plus-Ladestation ist mit dem Driver Management System von ChargePoint gekoppelt, um Dienstwagenfahrern automatisch die Kosten für das Aufladen zu Hause zu erstatten. Dies war bisher sowohl für Fahrer als auch für Flottenmanager ein Belastungspunkt."

Das Flex Plus ist ab sofort als Teil der Driver Management Solution von ChargePoint bestellbar. Die Auslieferung beginnt im Spätsommer 2025. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.chargepoint.com/de-de/businesses/residential-charging.

Über ChargePoint Holdings, Inc.

ChargePoint entwickelt ein neues Netzwerk, um Menschen und Güter mit Strom zu transportieren. Seit 2007 arbeitet ChargePoint daran, Unternehmen und Fahrzeugnutzern den Umstieg auf Elektromobilität mit einem der größten EV-Ladenetzwerke und einem umfassenden Portfolio an Ladelösungen zu erleichtern. Die ChargePoint-Cloud-Abonnementplattform und die softwaredefinierte Ladehardware bieten Optionen für jedes Ladeszenario bieten - von Privathaushalten und Mehrfamilienhäusern bis hin zu Arbeitsplätzen, Parkplätzen, Gaststätten, Einzelhandel sowie Transportflotten aller Art. Ein ChargePoint-Konto bietet Zugang zu Hunderttausenden von Ladestellen in Nordamerika und Europa.

