Neu im ZDF: 37°Leben: "Against All Gods – Die Glaubens-WG"

Ist eine Welt möglich, in der alle Religionen in Frieden miteinander leben?

Sechs junge Menschen – divers, bis auf eine Person streng gläubig – ziehen in eine WG, um in sechs Tagen herauszufinden, was sie trennt und eint und um Klischees und Vorurteile aus der Welt zu schaffen. Die neue sechsteilige 37°Leben-Reihe "Against All Gods – Die Glaubens-WG", die ab Freitag, 13. September 2024, in der ZDFmediathek abrufbar ist, zeigt das Zusammenleben ganz unterschiedlicher Menschen: Dharmasara, 30, Buddhist, Saghita, 29, Hinduistin, Omar, 24, Muslim, Lars, 27, Jude, Gloria, 25, Katholikin, und Josimelonie, 30, Atheistin.

Mal sind sie in einem Berliner Loft unter sich, mal in der Stadt oder im Umland unterwegs. Immer wieder stellen sie sich der herausfordernden Frage: Ist eine Welt möglich, in der alle Religionen in Frieden miteinander leben? Mit ihren prominenten Gästen Sabine Rückert, Maria Popov und Jürgen Trittin diskutieren sie über Sünde, Reue und Vergebung, Liebe, Sex und Partnerschaft, Leben und Tod, Religion zwischen Krieg und Frieden. Schaffen es Dhamasara, Saghita, Omar, Lars, Gloria und Josimelonie, Barrieren abzubauen, miteinander zu reden und zu zeigen, dass Religion im 21. Jahrhundert alles andere als altbacken und weltfremd ist?

Ausstrahlung im ZDF

Die ersten drei Episoden werden an den aufeinanderfolgenden Sonntagen, 15., 22. und 29. September 2024, jeweils um 9.03 Uhr ausgestrahlt. Die Episoden vier und fünf sind an den Sonntagen, 17. und 24. November 2024, 9.03 Uhr, zu sehen und die finale Episode am Sonntag, 1. Dezember 2024, um 9.03 Uhr.

Die Folgen werden mit deutschen und englischen Untertiteln und angeboten.

