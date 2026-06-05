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Xiaomi 17T Pro: Nahtlos Fotos und Dateien mit Apple-Geräten tauschen

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Düsseldorf (ots)

Ganz ohne den Download oder die Installation einer zusätzlichen App - dank AirDrop mit Quick Share

Ab sofort können Fotos und Dateien nahtlos zwischen Xiaomi 17T Pro und Apple-Geräten getauscht werden - ganz ohne den Download oder die Installation einer zusätzlichen App. Ermöglicht wird das durch die AirDrop-Kompatibilität mit Quick Share.

Die dafür nötige Software-Version lautet OS3.0.308.0 und wird seit dem Launch für das Xiaomi 17T Pro ausgerollt.

Das Versenden von Fotos und Dateien ist ganz simpel: Das Foto bzw. die Datei via Quick Share an das gewünschte Apple-Gerät senden. Wie das in Bewegung aussieht, zeigt folgendes kurzes Video: https://x.com/XiaomiHyperOS_/status/2061440126056542689

Das Bildmaterial ist hier verfügbar (Passwort: 1t8jb37fXDkB).

Disclaimer

* Android und Quick Share sind Marken von Google LLC.

* Die Quick-Share-Funktion zwischen Xiaomi- und Apple-Geräten wird von Google bereitgestellt und kann ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

* Das Xiaomi 17T Pro wird in keiner Weise von Apple Inc. unterstützt, gesponsert oder ist mit Apple Inc. verbunden. Apple, AirDrop, iOS und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc.

* Für diese Funktion sind eine Anmeldung mit einem Google-Konto sowie aktiviertes Bluetooth und WLAN erforderlich. Bei Apple-Geräten muss die Sichtbarkeit von AirDrop auf "Jeder für 10 Minuten" eingestellt sein.

* AirDrop-Unterstützung ist derzeit nur auf dem Xiaomi 17T Pro verfügbar.

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