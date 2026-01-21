Johanniter begrüßen 300.000ste Hausnotrufkundin / Der Hausnotruf bietet Sicherheit und Unabhängigkeit im Alltag

Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Der Hausnotruf bietet Sicherheit und Unabhängigkeit im Alltag

Gerade im Alter oder bei gesundheitlichen Einschränkungen ist es wichtig, sich sicher und unabhängig zu fühlen - zuhause und unterwegs. Der Johanniter-Hausnotruf unterstützt dabei, den Alltag sorgenfreier zu gestalten. Im Januar 2026 konnte die Johanniter-Unfall-Hilfe ihre 300.000ste Hausnotrufkundin begrüßen.

Thomas Mähnert, Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe, sagt dazu: "Dieses Ziel zu erreichen, ist ein wichtiger Meilenstein für uns. Es zeigt, dass unsere Kundinnen und Kunden den Johannitern und unserem Hausnotruf vertrauen."

Mehr als 3,8 Millionen Notrufe gingen 2025 in den Notrufzentralen der Johanniter ein. In mehr als 320.000 Fällen wurden der Johanniter-Einsatzdienst oder der Rettungsdienst alarmiert, um den Hausnotrufkunden vor Ort zu helfen. Die Hilfsorganisation ist damit einer der führenden Anbieter von Notrufsystemen in Deutschland.

"Uns ist es sehr wichtig, einen qualitativ hochwertigen Dienst anzubieten. Denn Sicherheit - sowohl in den eigenen vier Wänden als auch unterwegs - ist entscheidend für mehr Unabhängigkeit und Lebensqualität", so Mähnert weiter. "Aus diesem Grund investieren wir kontinuierlich in neue Technik und passen unser Angebot fortlaufend an die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden an."

Seit mehr als 30 Jahren bietet die Johanniter-Unfall-Hilfe ihren Hausnotrufdienst an. Begonnen1985 im niedersächsischen Berne als ehrenamtlicher Dienst, stehen heute mehr als 1.600 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter der bundesweiten Dienstleistung. Sie sind für die schnelle und professionelle Notrufbearbeitung in den ausfallsicheren Notrufzentralen zuständig, für die individuelle Kundenbetreuung vor Ort und für die Hilfeleistungen im Notfall.

