Sicherheit durch Partnerschaft: Die Verwundeten-Transportkomponente 100 der Johanniter

Gemeinsame Presseveranstaltung des Sanitätsdienstes der Bundeswehr und der Johanniter am 23. Januar in Bonn

Vor dem Hintergrund der veränderten sicherheitspolitischen Lage bauen die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) und der Sanitätsdienst der Bundeswehr ihre Zusammenarbeit weiter aus. Mit der Verwundeten-Transportkomponente 100 (VTpK-JUH100) schaffen die Johanniter aus eigenen Mitteln eine bundesweit verfügbare Fähigkeit für den qualifizierten Weitertransport verwundeter Soldatinnen und Soldaten innerhalb Deutschlands.

Die Komponente umfasst bis zu 100 Krankentransportfahrzeuge und steht sowohl für militärische Unterstützungsleistungen als auch für Einsätze im Zivil- und Bevölkerungsschutz zur Verfügung. Damit setzen die Johanniter als eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland ein konkretes Unterstützungsangebot für den Sanitätsdienst der Bundeswehr um.

Im Rahmen einer gemeinsamen Presseveranstaltung stellen die Johanniter-Unfall-Hilfe und das Unterstützungskommando der Bundeswehr das Konzept und die Zusammenarbeit erstmals öffentlich vor. Dazu sind Sie herzlich eingeladen.

Zeit: 23. Januar 2026, 10-11 Uhr

Ort: Bundesministerium der Verteidigung, Hardthöhe, Fontainengraben 150, 53123 Bonn

Ablauf des Medientermins:

Bis 10:00 Uhr

Eintreffen der Medienvertreterinnen und Medienvertreter an der Nordwache der Hardthöhe, Fontainengraben 150; Abholung und Begleitung zum Veranstaltungsort

10:00 - 10:20 Uhr

(nicht presseöffentlich) Begrüßung des Bundesvorstandes der Johanniter Unfall-Hilfe, Oliver Meermann, durch Generaloberstabsarzt Dr. Ralf Hoffmann, Befehlshaber des Zentralen Sanitätsdienstes der Bundeswehr und Eintrag ins Gästebuch

10:20 - 10:35 Uhr

Pressestatements des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe und des Befehlshabers des Zentralen Sanitätsdienstes im Innenhof des Gebäudes 550/650

10:35 - 11:00 Uhr

Beantwortung von Fragen der Medienvertreterinnen und Medienvertreter

Fototermin mit Fahrzeugen und Einsatzkräften der Verwundeten-Transportkomponente

11:00 Uhr

Ende des Medientermins und Rückführung zum Eingang Nordwache

Akkreditierung

Bitte akkreditieren Sie sich bis zum 21. Januar 2026 um 16:00 Uhr unter der Mailadresse UstgPresse@bundeswehr.org. Bitte geben Sie bei der Akkreditierung Ihren Vor- und Nachnamen, Medium und Ihre Nummer des Personal- oder Presseausweises an.

Ansprechpersonen vor Ort

Bundeswehr: Oberstleutnant Stephan-Thomas Klose, 0228 5504 1131, UstgPresse@bundeswehr.org

Johanniter: Juliane Flurschütz, Stellv. Pressesprecherin JUH, 0173 6193409, medien@johanniter.de

Über die Johanniter-Unfall-Hilfe

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit mehr als 33.000 Beschäftigten, rund 44.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland.

Über den Unterstützungsbereich der Bundeswehr

Der Unterstützungsbereich ist mit rund 55.000 militärischen und zivilen Angehörigen der zweitgrößte Organisationsbereich der Bundeswehr. Als zentraler Dienstleister unterstützt er die Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe, Marine sowie Cyber- und Informationsraum mit seinen Kompetenzen Sanitätsdienst, Logistik, ABC-Abwehr, Feldjägerwesen samt Wachbataillon, Zivil-Militärische Zusammenarbeit, Militärmusik und Ausbildung. Die Führung des Organisationsbereiches erfolgt aus dem Unterstützungskommando der Bundeswehr in Bonn heraus.

