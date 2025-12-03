ADAC SE

Angst vor Einbrüchen weit verbreitet, aber Schutz oft unzureichend

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Einbruchszahlen steigen zum Jahresende

Jeder Fünfte hat Angst vor einem Einbruch

ADAC Zuhause Versicherung gibt Tipps für Schutz und Sicherheit

(ADAC Zuhause Versicherung AG) In Deutschland fürchtet sich jeder Fünfte vor einem Wohnungseinbruch. Das zeigt eine repräsentative Umfrage der ADAC Zuhause Versicherung unter Mietern sowie Haus- und Wohnungseigentümern. Danach gaben 21 Prozent der Befragten an, Angst vor einem Einbruch zu haben. 19 Prozent berichten über Einbrüche in der Nachbarschaft, neun Prozent waren selbst schon einmal Einbruchsopfer. Der Schutz der Wohnung wird aber häufig vernachlässigt.

Entgegen der weit verbreiteten Vorstellung werden die meisten Einbrüche nicht in der Urlaubszeit im Sommer verübt, sondern während der "dunklen Monate", besonders im November und Dezember. 2024 zählten die Versicherer 90.000 Einbrüche in Häuser und Wohnungen. Damit wird in Deutschland alle sechs Minuten in ein Zuhause eingebrochen.

Vor einem solchen Einbruch haben laut Umfrage der ADAC Zuhause Versicherung 15 Prozent der Männer und 27 Prozent der Frauen Angst. Während sich im ländlichen Raum, in Ortschaften unter 5.000 Einwohnern, jeder Fünfte (20 Prozent) vor einem Einbruch fürchtet, ist es in Städten ab 500.000 Einwohnern knapp jeder Vierte (24 Prozent).

Vorbereitung auf den Ernstfall

Der Schutz vor Einbrüchen und deren Folgen ist dennoch vielfach ausbaufähig. Zwar geben die meisten Befragten an, sie würden ihre Wohnungstür abschließen (85 Prozent) und die Fenster schließen (77 Prozent), um sich vor einem Einbruch zu schützen, doch nur jeder Zweite (51 Prozent) informiert Nachbarn über lange Abwesenheiten und nur bei knapp jedem Vierten (24 Prozent) ist die Wohnungstür mit einer besonderen Schließvorrichtung ausgestattet. Dabei ist der mechanische Schutz von Türen und Fenstern - beispielsweise durch ein zusätzliches Türschloss mit Sperrbügel und Zusatzsicherungen für die Fenster - das A und O bei der Sicherung des eigenen Zuhauses. Experten weisen darauf hin, dass die meisten Einbrüche über schlecht gesicherte Türen und Fenster erfolgen. Da es sich bei den Tätern oft um Gelegenheitsdiebe ohne professionelles Werkzeug handelt, werden Einbruchsversuche oft nach wenigen Minuten abgebrochen, wenn sie nicht erfolgreich sind. Als zuverlässiger Schutz vor Einbrüchen gilt auch die Alarmanlage, die jedoch nur jeder Zehnte (10 Prozent) zuhause installiert hat.

Leistungen von Hausratversicherungen zu wenig bekannt

Auch an anderer Stelle gibt es bei der Vorbereitung auf den Ernstfall laut Umfrage der ADAC Zuhause Versicherung AG Licht und Schatten: Zwar gibt es in den meisten Haushalten eine Hausratversicherung und 72 Prozent der Befragten halten einen Versicherungsschutz für die Folgen eines Einbruchs für wichtig, aber: Nur 19 Prozent der Befragten haben eine Liste ihrer Wertgegenstände erstellt. Eine solche Liste kann jedoch im Schadensfall die Abwicklung mit der Versicherung erheblich erleichtern. Zudem kennen sich 37 Prozent der Umfrageteilnehmer nach eigenen Angaben mit den Inhalten und Leistungen einer Hausratversicherung nur wenig oder gar nicht aus. Tatsächlich ist diese Versicherung ein wichtiger Schutz für die materiellen Schäden durch Einbruchdiebstahl und zahlt unter anderem, wenn persönliche Gegenstände gestohlen werden.

Der ADAC hatte vor einem Jahr sein Versicherungsangebot ausgeweitet und bietet seitdem einen Schutzbrief für Haus und Wohnung sowie eine Hausratversicherung an. "Während der Schutzbrief in Selbstverständnis und Service, mit direkter Hilfe und Handwerkernetzwerk, an der traditionellen Pannenhilfe des ADAC orientiert ist, greift die klassische Hausratversicherung des ADAC beispielsweise im Falle eines Einbruchs", sagt Sascha Herwig, Vorstandsvorsitzender der ADAC Zuhause Versicherung.

Für die Umfrage hat das Institut Norstat im Auftrag der ADAC Zuhause Versicherung im Juni 2025 insgesamt 2.107 Personen ab 18 Jahren online befragt, die in einem eigenen Haushalt oder einer Wohngemeinschaft leben.

Checkliste: Was kann ich tun, um mein Zuhause zu schützen?

Fenster und Türen (auch Kellerfenster und Balkontüren) immer verschließen .

(auch Kellerfenster und Balkontüren) . Anwesenheit vortäuschen - beispielsweise durch Zeitschaltuhren für Licht und Rollläden.

- beispielsweise durch Zeitschaltuhren für Licht und Rollläden. Briefkasten regelmäßig leeren (lassen) - selbst oder in Abwesenheit durch Nachbarn oder mit Postlagerung.

- selbst oder in Abwesenheit durch Nachbarn oder mit Postlagerung. Vorsicht in sozialen Medien - keine Abwesenheit posten.

- keine Abwesenheit posten. Wertsachen sichern und dokumentieren - idealerweise in einem Tresor oder Bankschließfach, mit nachvollziehbarer Liste und Fotos.

- idealerweise in einem Tresor oder Bankschließfach, mit nachvollziehbarer Liste und Fotos. Sicherheitstechnik nutzen - beispielsweise durch zusätzliche Sicherung von Türen und Fenstern und die Installation von Alarmanlagen.

Checkliste: Was muss ich unmittelbar nach einem Einbruch tun?

Polizei informieren: Zeigen Sie den Einbruch unverzüglich an, um ein Aktenzeichen zu erhalten. Betreten Sie den Tatort möglichst nicht, bis die Polizei ihn aufgenommen hat.

Zeigen Sie den Einbruch unverzüglich an, um ein Aktenzeichen zu erhalten. Betreten Sie den Tatort möglichst nicht, bis die Polizei ihn aufgenommen hat. Nichts verändern, nur das Nötigste sichern: Vermeiden Sie Aufräumarbeiten und Reparaturen am Tatort. Notwendige Sofortmaßnahmen, wie das Ersetzen eines zerstörten Schlosses, können nach Rücksprache erfolgen.

Vermeiden Sie Aufräumarbeiten und Reparaturen am Tatort. Notwendige Sofortmaßnahmen, wie das Ersetzen eines zerstörten Schlosses, können nach Rücksprache erfolgen. Versicherung benachrichtigen: Melden Sie den Vorfall umgehend Ihrer Hausratversicherung - am besten innerhalb von 24 Stunden.

Checkliste: Welche Unterlagen braucht meine Versicherung?

Stehlgutliste: Dokumentieren Sie alle gestohlenen und beschädigten Gegenstände mit Angabe des Werts.

Dokumentieren Sie alle gestohlenen und beschädigten Gegenstände mit Angabe des Werts. Polizeiliche Anzeige: Die Anzeige mit dem Aktenzeichen ist eine zwingende Voraussetzung für die Regulierung.

Die Anzeige mit dem Aktenzeichen ist eine zwingende Voraussetzung für die Regulierung. Belege und Nachweise sind hilfreich: Kaufbelege, Quittungen, Lieferscheine, Garantie- oder Servicekarten, Fotos sowie Kontoauszüge und gegebenenfalls Wertgutachten für besonders wertvolle Objekte.

Über die ADAC SE:

Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.

Original-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell