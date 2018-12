Ein Krankenpfleger ist der inspirierendste Mensch 2018 vor Lady Gaga und Arnold Schwarzenegger

1 weiterer Medieninhalt

BILD zu OTS - Die aktuelle OOOM-Ausgabe mit dem OOOM 100-Ranking erscheint gleich mit zwei Covers im Handel: Lady Gaga und Arnold Schwarzenegger. Bild-Infos Download

Wien (ots) - OOOM 100: Eine internationale Jury wählte zum dritten Mal die inspirierendsten Menschen der Welt

- Krankenpfleger als Held: Allyn Pierce, der bei den Waldbränden in Kalifornien 67 Menschen vor dem Feuer rettete, auf Platz 1 vor Lady Gaga, Arnold Schwarzenegger, dem Dalai Lama und Michelle Obama - Angela Merkel bestplatzierte Deutsche auf Rang 64

Das Lifestyle-Magazin OOOM hat heute zum bereits dritten Mal sein jährliches Ranking OOOM 100: DIE INSPIRIERENDSTEN MENSCHEN DER WELT veröffentlicht. Der kalifornische Held der Waldbrände in den USA, Allyn Pierce, ein Krankenpfleger, der mit seinem Team 67 Patienten der Adventist-Health-Feather-River-Klinik in Paradise vor den Flammen rettete, wurde zum inspirierendsten Menschen des Jahres gewählt. "Es sind Männer wie Allyn Pierce", erklärt OOOM-Chefredakteur Georg Kindel, Vorsitzender der Jury, "die zeigen, dass es trotz eines Präsidenten Donald Trump noch ein anderes Amerika gibt."

Auf Platz 2 folgt Lady Gaga, die durch ihr fulminantes Filmdebüt in "A Star Is Born" endgültig zur Ikone aufstieg, Platz 3 belegt Arnold Schwarzenegger, der in der Ära Trump zu "Amerikas mahnendem Gewissen" wurde: "Kaum eine Woche vergeht ohne seine kritischen Video-Kommentare zur aktuellen Politik. Er begeistert Millionen in den sozialen Medien mit seinem Engagement für ein besseres Amerika."

DALAI LAMA, ELON MUSK, PAPST FRANZISKUS IN DEN TOP 10

Auf Platz 4 der OOOM 100-Liste folgt der Dalai Lama, ein "Symbol für Inspiration, Liebe, Güte, Mitgefühl und Barmherzigkeit in unserer Welt", auf Platz 5 Michelle Obama, gefolgt von Elon Musk ("Ein Game Changer unserer Zeit") und Papst Franziskus. Platz 8 des Rankings belegt Alexandria Ocasio-Cortez, mit 29 Jahren die jüngste Frau, die jemals in den US-Kongress gewählt wurde, gefolgt von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Auf Platz 10 ist die Aktivistin Emma González zu finden, eine 19-jährige Studentin, die das Parkland-Massaker in den USA mit 17 Toten überlebte, sich seitdem gegen Waffen engagiert und so zum Vorbild für Millionen wurde.

Bestplatzierte Deutsche ist Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Platz 64 ("Sie wird im eigenen Land attackiert, bleibt aber der letzte Fels in der Brandung Europa", so die Jury), bestplatzierter Schweizer ist Roger Federer auf Platz 23.

JURY VON WARIS DIRIE BIS STEFAN SAGMEISTER

Der OOOM 100-Jury gehörten zahlreiche internationale Persönlichkeiten an, darunter Menschenrechtsaktivistin und Bestseller-Autorin Waris Dirie ("Wüstenblume"); Gucci-Designer Andrea Tartaglia; Obama-Berater und ServiceSpace-Gründer Nipun Mehta; Designer Stefan Sagmeister; Mathis Wackernagel, Präsident des Global Footprint Networks; NEOS-Parteigründer Matthias Strolz; Kunstkurator Hans Ulrich Obrist, Direktor der Serpentine Galleries, London; Genetiker Josef Penninger und Princeton-Professor und Bestseller-Autor Roger Nelson.

Die gesamte Liste OOOM 100: DIE INSPIRIERENDSTEN MENSCHEN DER WELT 2018 ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz in der neuen Ausgabe des Magazins OOOM im Zeitschriftenhandel zu finden (in Deutschland ab dem 19.12.) und online unter www.ooom.com/digital/ooom100

Die aktuelle Ausgabe des Magazins OOOM mit der Coverstory OOOM 100 kann kostenlos unter folgendem Link online als e-Magazine gelesen werden:

www.ooom.com/digital/e-magazine

Kontakt:

Georg Kindel, Herausgeber & Chefredakteur, OOOM Magazin

E-mail:gk@ooom-world.com; Tel. +43 (0)1 522 34 23

www.ooom.com

Original-Content von: OOOM Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell