Stresstest für die gesamte Volkswirtschaft
Straubing (ots)
Besonders folgenschwer ist das Niedrigwasser am Rhein. Der Strom ist nicht nur ein wichtiger Transportweg. Kraftwerke, Chemie-, Stahl- und andere Industriebetriebe und Raffinerien nutzen sein Wasser für Kühlung und Produktion. (...) Produktionsdrosselungen und Lieferkettenbrüche bedeuten steigende Preise bis hin zum Endverbraucher. Niedrigwasser ist deshalb kein Randphänomen der Schifffahrt, sondern ein harter Standortfaktor und ein Stresstest für die gesamte Volkswirtschaft.
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