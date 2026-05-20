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EU-USA-Zollabkommen - Schadensbegrenzung und Atempause

Straubing (ots)

Die Europäer scheuen den Handelskrieg letztlich aus einem ganz anderen Grund: Solange unsere (militärische) Sicherheit über die Nato von den USA abhängt, solange sitzt Donald Trump am längeren Hebel. Das neue Abkommen verschafft also vielleicht ein bisschen Zeit, aber es ist nur eine Atempause und die muss man nutzen: Unsere "hidden champions" und mittelständische Unternehmen, die sich mit Bürokratie und hohen Energiepreisen quälen, bekommen nun erheblichen Gegenwind aus den Vereinigten Staaten, weil deren Produkte auf dem europäischen Markt billiger werden. Darauf kann und muss die Bundesregierung nun reagieren.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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