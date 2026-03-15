Straubinger Tagblatt

Energiepolitik - Der Klimaschutz des Müssens ist gescheitert

Straubing (ots)

Der Weg zu einem nachhaltigeren Umgang mit Energie kann aber nicht länger über Widerwillen erzeugende Verbote führen. Gerade ein Land der Forscher und Ingenieure wie die Bundesrepublik sollte viel stärker auf die faszinierenden technischen Fortschritte und deren Sogwirkung setzen: Elektroautos fahren immer weiter, laden schneller und werden erschwinglicher. Das Stromnetz speist sich zunehmend aus grünen Quellen. In gut gedämmten Neubauten ist eine Wärmepumpe meist die günstigste Wahl - auch ohne Zwang. Nachdem der Klimaschutz des Müssens gescheitert ist, täte die Bundesregierung gut daran, künftig stärker das Wollen zu fördern.

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