PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von VORN Bioenergy GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

VORN Bioenergy GmbH

ING Italia unterstützt die Wachstumsstrategie von VORN Bioenergy in Italien mit einer Projektfinanzierung für die erste italienische Anlage

Regensburg / Mailand (ots)

  • Das Projekt ist eine innovative Biomethan-Anlage in Erdfermenter-Technologie mit einer Jahreskapazität von 8,5 Millionen Nm³ in der Gemeinde Ferrara. Sie deckt den Wärmebedarf von rund 7.000 Haushalten.
  • Der Bau der Anlage begann im November 2024; die Inbetriebnahme ist für Mitte 2026 geplant.
  • Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich und wird durch eine von ING Italia arrangierte Projektfinanzierung unterstützt.
  • Die Anlage wird gemeinsam mit regionalen Partnern realisiert.

VORN Bioenergy, ein europäischer Marktführer in Entwicklung und Betrieb von Biomethan-Anlagen mit über 40 errichteten Anlagen in ganz Europa, hat eine Vereinbarung mit ING Italia über die Finanzierung seines ersten Projekts in Italien geschlossen. Die Anlage entsteht in der Gemeinde Ferrara und stellt einen strategischen Meilenstein im Rahmen des ambitionierten Expansionsplans des Unternehmens dar. Dieser Plan umfasst den Ausbau der Aktivitäten in Italien, Spanien und Polen sowohl durch Neuentwicklungen (Greenfield) als auch durch Erwerb und Modernisierung bestehender Anlagen (Brownfield).

Die Finanzierung erfolgt in Form einer Projektfinanzierung mit Erweiterungsoption ("Accordion Facility"). Diese flexible Struktur ermöglicht es VORN Bioenergy, für weitere in Italien geplante Projekte effizient zusätzliche Finanzmittel aufzunehmen und zugleich die Einbindung weiterer Kreditgeber offen zu halten. Das initiale Finanzierungspaket wurde von ING Italia arrangiert, die zudem als Hedging Bank und Sustainability Coordinator fungiert.

Die Anlage in Ferrara ist auf eine Jahresproduktion von 8,5 Millionen Nm³ Biomethan ausgelegt. Dies entspricht dem Wärmebedarf von etwa 7.000 Haushalten. Die Anlage wird mit modernsten, von VORN Bioenergy intern entwickelten Technologien realisiert. Damit unterstreicht das Unternehmen seine führende Rolle in Innovation und technischer Planung von Biomethan-Anlagen.

Ein besonderes Merkmal des Projekts ist seine landschaftliche Integration: Die Anlage wird als Erdfermenter gebaut, wobei ausschließlich das auf dem Gelände anfallende Erdmaterial verwendet wird. Dadurch bindet sich die Anlage harmonisch in die Umgebung ein. Einsatzstoffe sind zu 60 bis 70 % Wirtschaftsdünger aus der Tierhaltung sowie zu 30 bis 40 % nachwachsende Rohstoffe und landwirtschaftliche Nebenprodukte. Der Bau erfolgt gemeinsam mit einer Reihe lokaler Partner und bringt zusätzliche Investitionen in die Region.

Im Vollbetrieb schafft die Anlage rund zehn direkte Arbeitsplätze in Betrieb und Verwaltung sowie etwa zehn weitere indirekte Arbeitsplätze bei Dienstleistern in den Bereichen Logistik, Wartung und Instandhaltung, Labore und Gutachter. Darüber hinaus entstehen Beschäftigungsmöglichkeiten bei rund 80 landwirtschaftlichen Betrieben, die die Einsatzstoffe liefern.

Jörg Lennertz, CEO von VORN Bioenergy, sagt: "Die Biomethan-Anlage in Ferrara ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Wachstumspfad von VORN in Europa. Es ist unser Anspruch, das volle Potenzial von Biomethan auszuschöpfen, um die Energiewende hin zu einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft voranzutreiben. Mit der Unterstützung von ING Italia machen wir auf diesem Weg einen großen Schritt nach vorn."

Andrea Diamanti, CEO und Head of Wholesale Banking von ING Italia, ergänzt: "Diese Finanzierung bestätigt die führende Rolle von ING bei der Unterstützung der Energiewende in Italien. Wir sind stolz darauf, VORN Bioenergy bei einem Projekt zu begleiten, das Innovation, Nachhaltigkeit und regionale Entwicklung vereint. Die Transaktion steht in vollem Einklang mit unserer Strategie 'Growing the Difference', die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt all unserer Aktivitäten stellt."

VORN wird die Anlage mit eigenen Ressourcen selbst betreiben und arbeitet derzeit an weiteren Projekten in Italien, die durch den PNRR (Italienischen Aufbau und Resilienz Programm) sowie das Biomethan-Dekret unterstützt werden.

Zu den an dem Projekt beteiligten Partnern zählen Ashurst (Rechtsberater der Finanzierer), Linklaters (Rechtsberater von VORN), KPMG Italien (Steuer- und Rechnungslegungsberater), Ramboll (technischer Berater) sowie AMP Energy (Finanzberater von VORN).

Die VORN Bioenergy-Gruppe ist ein innovativer Entwickler, Erbauer und Betreiber von Biomethan-Anlagen in Europa. Das seit 2022 eigenständige Unternehmen blickt auf mehr als 20 Jahren Projekterfahrung zurück und hat mehr als 40 Bioenergie-Projekte in Europa realisiert. Sitz ist in Regensburg, Deutschland, operative Schwerpunkte sind Deutschland, Italien, Spanien und Polen. VORN Bioenergy verfolgt das konsequente Ziel, emissionsfrei zu operieren und bis 2030 zwei TWh Biomethan pro Jahr zu produzieren.

Pressekontakt:

Wilfried Sauer | Wilfried,Sauer.extern@vornbioenergy.com | +49 174 49 60 605

Original-Content von: VORN Bioenergy GmbH, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von VORN Bioenergy GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: VORN Bioenergy GmbH
Weitere Storys: VORN Bioenergy GmbH
Alle Storys Alle
  • 15.01.2026 – 10:51

    VORN Bioenergy startet mit neuem Führungsteam ins neue Jahr

    Regensburg (ots) - VORN Bioenergy gibt die Ernennung von Jörg Lennertz zum Chief Executive Officer sowie von Manuel Fernández Durán zum Chief Financial Officer bekannt. Jörg und Manuel bilden gemeinsam mit Michael Wallis Olausson als Chief Operating Officer das neue Managementteam. Jörg Lennertz ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit im Bioenergiesektor. Er wechselt von Uniper zu VORN Bioenergy, wo er ...

    mehr
  • 11.12.2024 – 10:30

    VORN Bioenergy baut große Biomethan-Anlage in Norditalien

    Regensburg/Ferrara (ots) - VORN Bioenergy baut in Ferrara in der norditalienischen Region Emilia-Romagna eine große Biomethan-Anlage. Die Genehmigung der zuständigen Behörden wurde jetzt erteilt. Der Baubeginn wird kurzfristig erfolgen. Die Anlage liegt außerhalb der Stadt in der ländlich geprägten Po-Ebene und hat eine Kapazität von1.000 Nm³ Biomethan pro Stunde, das entspricht einer Jahreskapazität von ca. 8,5 ...

    mehr
  • 15.04.2024 – 10:37

    VORN Bioenergy expandiert in Italien

    Bozen/Regensburg (ots) - VORN Bioenergy GmbH, ein führender Projektentwickler und Biomethanproduzent, expandiert in Italien und hat die VORN Bioenergy Italia srl (VORN Bioenergy Italia) gegründet. Damit ist die im Oktober 2023 erfolgte Übernahme und vollständige Integration von Alvus srl (Alvus) nun abgeschlossen. Alvus ist ein in Bozen ansässiger Projektentwickler im Biomethan- und Biogassektor. Im Zuge des Ausbaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren