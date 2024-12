VORN Bioenergy GmbH

VORN Bioenergy baut große Biomethan-Anlage in Norditalien

Regensburg/Ferrara (ots)

VORN Bioenergy baut in Ferrara in der norditalienischen Region Emilia-Romagna eine große Biomethan-Anlage. Die Genehmigung der zuständigen Behörden wurde jetzt erteilt. Der Baubeginn wird kurzfristig erfolgen.

Die Anlage liegt außerhalb der Stadt in der ländlich geprägten Po-Ebene und hat eine Kapazität von1.000 Nm³ Biomethan pro Stunde, das entspricht einer Jahreskapazität von ca. 8,5 Mio. m³. Damit können etwa 7.000 Haushalte mit thermischer Energie versorgt werden.

Baubeginn ist noch im Dezember 2024, die Fertigstellung ist für April 2026 vorgesehen. Am Bau der Anlage sind überwiegend Firmen aus der Region Emilia-Romagna beteiligt. Durch den Betrieb entstehen insgesamt rund 30 neue direkte und indirekte Arbeitsplätze.

Die eingesetzten Rohstoffe sind überwiegend pflanzliche und tierische Reststoffe. Für den Betrieb sind deshalb auch keine zusätzlichen Flächen erforderlich. Kernstück der Anlage ist ein in insgesamt vier Behälter unterteilter Fermenter aus Erdwällen, die sich sehr harmonisch in die Landschaft einpassen. Die für den Bau dieser dammartigen Erdwälle erforderliche Erde wird lokal der Baustelle entnommen.

"Für VORN ist dieses Projekt ein wichtiger Meilenstein auf seinem Wachstumskurs und der Beweis, dass sich auch in Italien Großprojekte dieser Art realisieren lassen. Wir gehen davon aus, in absehbarer Zeit weitere Projekte in Norditalien zu bauen. Biomethan-Anlagen sind ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft. Indem wir pflanzliche und tierische Reststoffe einsetzen und die Gärreste den Landwirten als wertvollen biologischen Dünger zurückgeben, leisten wir dazu einen maßgeblichen Beitrag", sagt CEO Thorsten Holl.

Die VORN Bioenergy-Gruppe ist ein innovativer Entwickler, Erbauer und Betreiber von Biomethan-Anlagen in Europa. Das seit 2022 eigenständige Unternehmen blickt auf mehr als 20 Jahre Projekterfahrung zurück und hat mehr als 40 Bioenergie-Projekte in Europa realisiert. Sitz ist in Regensburg, Deutschland, operative Schwerpunkte sind Deutschland, Italien, Spanien und Polen. VORN Bioenergy verfolgt das konsequente Ziel, emissionsfrei zu operieren und bis 2030 zwei TWh Biomethan pro Jahr zu produzieren.

Original-Content von: VORN Bioenergy GmbH, übermittelt durch news aktuell