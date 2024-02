Miele & Cie. KG

125 Jahre Miele - Attraktive Aktionsgeräte im Jubiläumsjahr

Gütersloh (ots)

125 Edition: Preisvorteil für Modelle mit herausragender Ausstattung

125 Gala Edition: Garantieverlängerung von 125 Wochen zusätzlich

Kücheneinbaugeräte im mattschwarzen Design

Ein Versprechen, das bleibt - seit 1899 steht das Familienunternehmen Miele für Qualität und Nachhaltigkeit. Seinen 125. Geburtstag feiert der Premiumhersteller nun mit einer Vielzahl attraktiver Aktionsgeräte in allen Produktgruppen sowie einer kostenfreien Garantieverlängerung von 125 Wochen. Diese gilt für alle Modelle der "125 Gala Edition", zu der auch Kücheneinbaugeräte im neuen Design Obsidianschwarz matt zählen. Die Aktion startet im Februar.

Miele feiert seinen 125. Geburtstag mit seinen Kundinnen und Kunden mit mehr als 80 Jubiläumsgeräten über alle Produktgruppen - in zwei unterschiedlichen Aktionsreihen. Zur 125 Edition zählen attraktiv ausgestattete Modelle mit Preisvorteil und/oder kostenlosem Zubehör. Die Geschirrspüler dieser Edition haben zum Beispiel einen Preisvorteil von 50 Euro* sowie einen zusätzlichen Gutschein für ein Pflegeset. Alle Geräte sind zudem vernetzungsfähig und mit dem patentierten Dosiersystem AutoDos mit PowerDisk ausgestattet. Ein weiteres Beispiel sind die Aktionsbacköfen: Sie sind mit der Betriebsart "AirFry" ausgestattet und enthalten das Miele Gourmet Back- und AirFry-Blech gelocht sowie einen Gutschein für ein Grill- und Bratblech als Gratisbeigabe.

Auch die Jubiläumsgeräte der 125 Gala Edition bieten besondere Vorteile bei Ausstattung und Zubehör. Ein Highlight ist hier die Waschmaschine WCI 890 WPS 125 Gala Edition, die im März zum Preis von 1.679 Euro** auf den Markt kommt. Sie hat eine maximale Beladungsmenge von neun Kilogramm, eine Schleuderdrehzahl von 1600 U/min und erfüllt die beste Energieeffizienzklasse A. Darüber hinaus ist sie mit dem Dosiersystem TwinDos sowie der besonders effizienten PowerWash-Technologie ausgestattet. Als Extra kommt die Funktion SteamCare hinzu: Diese eignet sich hervorragend zum Glätten und Auffrischen von Wäsche, die von Gerüchen befreit werden soll - und war bisher ausschließlich Top-Modellen vorbehalten.

Mehr als vier Jahre Garantie in Deutschland

Produktübergreifend gilt auf alle Modelle der 125 Gala Edition zudem eine exklusive Garantieverlängerung von 125 Wochen. Diese gilt zusätzlich zur regulären Miele Garantie von zwei Jahren. Somit ergibt sich für diese Jubiläumsgeräte eine Garantie von insgesamt zwei Jahren plus 125 Wochen. Voraussetzung ist die Aktivierung im Aktionszeitraum über die Miele App.

Im Segment der Kücheneinbaugeräte zählen zu der Aktion die im letzten Jahr erstmals vorgestellten ArtLine-Modelle im edlen Farbton Obsidianschwarz matt. Zum Portfolio gehören Backöfen, Dampfbacköfen (jeweils für die 45er- und 60er-Nische) und Backöfen mit Mikrowelle. Ergänzt werden diese Geräte um Einbau-Kaffeevollautomaten, Kochfelder, Wärme- bzw. Vakuumierschubladen, Dunstabzugshaube, einen Einbau-Weinschrank, eine Stand-Kühlgefrierkombination sowie Frontverkleidungen für vollintegrierte Geschirrspüler - allesamt "Grifflos"-Varianten aus dem aktuellen Miele-Programm. Weitere Informationen dazu in der Pressemitteilung Nr. 013/2024.

Kostenpflichtige Garantieverlängerung auf insgesamt 125 Monate

Die Jubiläumskampagne zeigt: Miele setzt auch im Jahr seines 125. Geburtstages wie kein zweites Unternehmen seiner Branche auf Qualität und Nachhaltigkeit. Damit einher geht auch ein besonderes Angebot des Miele-Kundenservice. Neben der kostenfreien Garantieverlängerung für Modelle der 125 Gala Edition wertet Miele auch sein bestehendes Angebot für eine kostenpflichtige Garantieverlängerung auf. Wer für sein Gerät eine Verlängerung auf zehn Jahre abschließen möchte, erhält fünf Monate Garantie zusätzlich. Reparaturschutz bestünde dann also für insgesamt 125 Monate. In Deutschland gilt dieses Angebot für Hausgeräte seit Januar 2024 und endet im September 2025. Mehr dazu in der Pressemitteilung Nr. 014/2024.

Weitere Informationen zu den Jubiläumsgeräten und Aktionsbedingungen finden Sie hier: www.miele.de/125jahre

*Gilt auf die Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung (UVSP). Inklusive Lieferung frei Verwendungsstelle; Altgerätemitnahme und Altgeräteentsorgung sind kostenlos.

**Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung (UVSP).

Das Pressekit inklusive zwei weiterer Mitteilungen sowie Bildmaterial finden Sie hier.

Über das Unternehmen: Miele ist der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten für die Bereiche Kochen, Backen, Dampfgaren, Kühlen/Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen, Wäsche- und Bodenpflege. Hinzu kommen Geschirrspüler, Waschmaschinen und Trockner für den gewerblichen Einsatz sowie Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsgeräte für medizinische Einrichtungen und Labore. Das 1899 gegründete Unternehmen unterhält acht Produktionsstandorte in Deutschland, je ein Werk in Österreich, Tschechien, China, Rumänien und Polen sowie die zwei Werke der italienischen Medizintechnik-Tochter Steelco Group. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2022 rund 5,43 Milliarden Euro. In fast 100 Ländern/Regionen ist Miele mit eigenen Vertriebsgesellschaften oder über Importeure vertreten. Weltweit beschäftigt der in vierter Generation familiengeführte Konzern etwa 23.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etwa 11.800 davon in Deutschland. Hauptsitz ist Gütersloh in Westfalen.

