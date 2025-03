ADAC Mittelrhein e.V.

Mitgliederrekord, nachhaltige Mobilitätslösungen und neue Services - dies verkündete der ADAC Mittelrhein auf der Mitgliederversammlung am 22. März im Rheintal-Kongress-Zentrum in Bingen

Mit einem starken Mitgliederzuwachs, steigenden Umsätzen in den Bereichen Reise und Versicherung sowie einem erweiterten Leistungsspektrum blickt der ADAC Mittelrhein e.V. auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück. Nach einem Grußwort durch Ulrich Mönch, Bürgermeister der Stadt Bingen am Rhein, trat Rudi Speich, Vorsitzender des ADAC Mittelrhein, ans Rednerpult.

"Hilfe, Rat und Schutz - das zeichnet den ADAC seit seiner Gründung aus. Unsere Mitglieder stehen bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt", betonte Vorsitzender Rudi Speich vor 121 Mitgliedern und Delegierten im Rheintal-Kongress-Zentrum in Bingen.

Verbraucherschutz, Verkehrssicherheitsprogramme, Fahrsicherheitstrainings, physischer und virtueller Motorsport sowie die persönliche Vor-Ort-Betreuung in den fünf ADAC Geschäftsstellen und Reisebüros in Koblenz, Mainz, Trier, Bad Kreuznach und Idar-Oberstein gehören zum Portfolio des ADAC Mittelrhein.

Mitgliederrekord & neue Angebote

Der ADAC entwickelt sich zunehmend vom klassischen Pannenhelfer zum umfassenden Mobilitäts- und Serviceanbieter. Premium-Mitglieder profitieren vom kostenlosen Schlüsselnotdienst und der Fahrradpannenhilfe, während der Zuhause Schutzbrief schnelle Hilfe bei Haushaltsnotfällen bietet. Mit der Medical-App können Mitglieder zudem bei mehr als 90.000 Gesundheitsfachkräften Termine buchen. "Diese Entwicklung zeigt, dass wir in einer sich wandelnden Gesellschaft die richtigen Antworten haben", betonte Speich.

Der ADAC Mittelrhein verzeichnete im vergangenen Jahr ein Mitgliederwachstum von 1,78 %, wodurch die Zahl auf 782.257 Mitglieder (Stand: 31.12.2024) anstieg - der höchste Zuwachs seit fünf Jahren. Bundesweit überschritt der ADAC erstmals die Marke von 22 Millionen Mitgliedern. Auch die Umsätze in den fünf Reisebüros und Geschäftsstellen entwickelten sich positiv. Dennoch stellt die allgemeine Kostensteigerung den ADAC Mittelrhein vor Herausforderungen.

"Auf den ADAC ist Verlass, gerade in Zeiten, in denen steigende Kosten auch an uns nicht spurlos vorübergehen", erklärte Dr. Mathias Grünthaler, Vorstand Finanzen. "Doch wir dürfen uns nicht auf unseren Erfolgen ausruhen. Unser Ziel bleibt es, unsere Relevanz für die Mitglieder zu sichern und unser Leistungsangebot kontinuierlich weiterzuentwickeln."

Hohe Einsatzbilanz am Boden & in der Luft

Mit 7.907 Einsätzen leisteten die fünf rheinland-pfälzischen Rettungshubschrauber auch grenzüberschreitend lebensrettende Einsätze. Besonders gefragt war "Christoph 10" in Wittlich mit 1.767 Einsätzen, dicht gefolgt von "Christoph 23" in Koblenz mit 1.761 Einsätzen. Auch auf den Straßen war der ADAC unverzichtbar: 213.761 Einsätze wurden 2024 durch die ADAC Straßenwacht und Mobilitätspartner in Rheinland-Pfalz abgewickelt.

"Ob am Boden oder in der Luft - in Notsituationen stehen wir verlässlich an der Seite unserer Mitglieder. Das ist unser Anspruch", so Speich.

Nachhaltigkeit & Sicherheit im Fokus

In seiner Rede betonte Speich die Notwendigkeit einer nachhaltigeren Mobilität. "Mit unserem ADAC e-Charge-Angebot machen wir den Umstieg auf Elektromobilität für unsere Mitglieder attraktiver. Doch Nachhaltigkeit endet nicht beim Antrieb: Mit der Förderung des Radverkehrs, E-Bike-Services und der Fahrradpannenhilfe unterstützen wir alternative Mobilitätsformen."

Gleichzeitig setzt sich der ADAC für eine realistische Verkehrspolitik ein. "Insbesondere im ländlichen Raum bleibt das Auto unverzichtbar. Statt auf Verbote setzen wir auf Anreize und Wahlfreiheit. Technologieoffenheit ist entscheidend. Elektromobilität muss mit besseren Rahmenbedingungen gefördert werden, aber auch alternative Kraftstoffe und moderne Verbrenner-Technologien haben ihre Berechtigung", so Speich.

Durch Kooperationen mit der Landesregierung, Kommunen und Verbänden gestaltet der ADAC Mittelrhein die Verkehrswende aktiv mit. "Besonders hervorzuheben ist unser Engagement am ADAC Fahrsicherheitszentrum am Nürburgring, das einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leistet", betonte Professor Dr. Peter König, Vorstand Verkehr und Technik beim ADAC Mittelrhein.

Die Zahl der Verkehrstoten in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr leicht gesunken. Doch mit über 130 Opfern bleibt das Ziel klar: die Umsetzung der Vision Zero, keine Toten oder Schwerverletzten im Straßenverkehr. Digitalisierung und Vernetzung sind weitere Schlüsselthemen. "Daten helfen, Unfälle zu analysieren, Staus zu vermeiden und den Verkehr effizienter zu lenken", so König. Moderne Assistenzsysteme wie Notbremsassistenten oder Spurhalteassistenten erhöhen die Sicherheit, während die ADAC Fahrrad-Pannenhilfe und die ADAC Radservice-Stationen umweltfreundliche Mobilitätslösungen fördern.

Gemeinsam mit Partnern hat der ADAC gezielt nachhaltige Tourismusangebote in das Portfolio mitaufgenommen. "Unsere Mitglieder fordern zu Recht, dass Reisen nicht nur komfortabel, sondern auch ressourcenschonend sein muss. Diesen Wandel begleiten wir aktiv", sagte im Anschluss Touristik-Vorstand Dr. Achim Schloemer.

Tourismus-Boom & steigende Reiseumsätze

Die Nachfrage der Mitglieder und Kunden nach Pauschal- und Individual-Reisen sei hoch - ein Trend, der sich in der positiven Entwicklung der ADAC Reisebüros widerspiegelt, so Schloemer. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, baut der ADAC gemeinsam mit Partnern sein Angebot gezielt aus, unter anderem bei den ADAC Mitgliederreisen. Diese reichen von exotischen Rund- und Erlebnisreisen über Hochseekreuzfahrten und kulinarische Entdeckungsreisen bis hin zu geführten Wohnmobiltouren in Europa, USA oder Asien. Darüber hinaus bietet das Portal adac-faehren.de neben exklusiven Luxus-Bahnreisen und erweiterten Camper-Angeboten inzwischen über 570 Verbindungen in 22 Ländern.

Motorsport ist Publikumsmagnet

Für eindrucksvolle Erlebnisse sorgten im vergangenen Jahr auch die Motorsport-Aktivitäten des ADAC Mittelrhein. So lockte der Internationale ADAC Truck-Grand-Prix rund 130.300 Zuschauerinnen und Zuschauer an den Nürburgring, die für eine Top-Stimmung sorgten. Eine hohe Besucherresonanz verzeichneten auch die Rallye ADAC Mittelrhein in Föhren bei Trier, die Mittelrhein-Classic in Bad Ems und die Mittelrheinische ADAC Geländefahrt in Kempenich, die erstmals seit 1997 wieder Teil der Deutschen Enduro Meisterschaft war.

Neben dem klassischen Motorsport boomt auch der digitale Bereich mit Wettbewerben wie zum Beispiel ADAC Digital Cup, DMSB SimRacing Championship oder F4 Esports German Championship auf der virtuellen Rennstrecke.

"Motorsport fasziniert und wir setzen auf Vielfalt sowie gezielte Nachwuchsförderung", erklärte dazu Jörg Hennig, Vorstand Sport beim ADAC Mittelrhein. Er sicherte den Delegierten zu, sich verstärkt für junge Talente einzusetzen: "Mit hochkarätigen Events, SimRacing-Wettbewerben und gezielter Talentförderung wollen wir die Jugend für den Motorsport begeistern." Dass dies auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten gelingt, zeigt der Regionalclub im Kart-Slalom und im Trial. Die Meisterschaftsläufe werden auf vollelektrischen Karts und Motorrädern ausgetragen.

ADAC steht für Vielfalt und Toleranz

Zum Abschluss der Mitgliederversammlung setzte der Vorsitzende Rudi Speich ein klares Zeichen für Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

"Jede Form von Antisemitismus, Rechtsradikalismus und Menschenfeindlichkeit hat bei uns keinen Platz. Wir stehen für Zusammenhalt, Respekt und Offenheit. Ausgrenzung, Hass und Hetze, egal von welchem politischen Rand verurteilen wir aufs Schärfste. Nur gemeinsam können wir eine Zukunft gestalten, die von Vielfalt, Toleranz und gegenseitiger Unterstützung geprägt ist. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam für eine nachhaltige, sichere und innovative Mobilität einstehen", sagte Speich mit Blick auf die aktuellen gesellschaftlichen Debatten.

Das Jahr 2024 in Zahlen (RLP, Stand: 31.12.2024):

- 782.257 Mitglieder und 91 Ortsclubs

- 116 Mitarbeitende

- 213.761 Einsätze der ADAC Straßenwacht und ADAC Mobilitätspartner

- 7.907 Einsätze der ADAC Luftrettung

- 13.635 Teilnehmende an Verkehrserziehungsprogrammen

