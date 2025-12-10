PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

María Corina Machado - Sie ist keine Heilige, aber eine würdige Preisträgerin

Straubing (ots)

Sie ist keine Ikone sozialer Gerechtigkeit, sondern eine wirtschaftsliberale Hardlinerin aus der alten Elite Venezuelas. Sie nennt Margaret Thatcher als Vorbild, ist US-Präsident Donald Trump politisch eng verbunden, unterstützt die militärische Zuspitzung Washingtons im Karibikraum ausdrücklich und hält international enge Kontakte zur neuen extremen Rechten. Der Preis belohnt also nicht eine makellose Heilige, sondern eine polarisierende Politikerin, die dennoch zur wichtigsten zivilen Gegenmacht in einem autoritären System geworden ist. () Das Signal lautet: Der Kampf um Freiheit und Demokratie in Venezuela ist wichtiger als eine perfekte Biografie.

