Migrationspolitik von Schwarz-Rot

Um es den eindimensionalen Erklärern am rechten Rand des politischen Spektrums gleichzutun, gingen Merz, Dobrindt und die anderen zu plakativen Verkürzungen über. ... Was vor allem die Union damit erreicht hat, führt ihnen die jüngste Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und Ntv schmerzhaft vor Augen: Die Union (24 Prozent) verliert, die AfD (26) baut ihren Vorsprung aus. ... Diese Entwicklung ist nicht nur, aber auch eine Auswirkung der Migrationspolitik von Schwarz-Rot. Umkehren lässt sich der Trend, das ist die gute Nachricht, wenn eine intelligente Erklärung der Migrationspolitik an die Stelle markiger Sprüche tritt. Das ist aufwendiger, am Ende aber erfolgreicher und der Stimmung im Land deutlich dienlicher.

