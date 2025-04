Straubinger Tagblatt

Es gibt berechtigte Zweifel an Jens Spahn

Straubing (ots)

Als früherer Gesundheitsminister der Regierung von Angela Merkel steht er kaum für einen Neuanfang. Zumal er als Gesundheitsminister nicht nur viel zur Spaltung der Gesellschaft in der Corona-Pandemie beigetragen hat, sondern auch seine sonstige Bilanz als Minister nicht glänzend ist. Außerdem ist Spahn jemand, der immer wieder polarisiert und provoziert. (...) Statt einen weiteren konservativen CDU-Polarisierer ins Kabinett zu holen, der meint, er habe einen Anspruch, sollte sich Merz einen ausgewiesenen Wirtschaftsexperten oder - besser noch - eine Expertin suchen, zur Not von Außen. Und Spahn? Der sollte eigentlich wissen: Wer am lautesten "hier" schreit, geht am Ende oft leer aus.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell