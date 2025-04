Straubinger Tagblatt

Der Klimawandel muss kein Schicksal sein

Straubing (ots)

Der Europäische Klimabericht für 2024 zeigt nun deutlich, dass sich ausgerechnet unser Kontinent am schnellsten erwärmt. Was wir in den vergangenen Jahren erlebten, ist darum der Vorgeschmack auf das, was kommt."Normal" wird seltener, extrem immer häufiger. (...) Es geht nicht mehr um unsere Zukunft, sondern um die des Planeten und unserer Nachfahren. "Nur" Treibhausgas einsparen reicht nicht aus, längst geht es um Anpassung an das Unvermeidliche. (...) Aktuell beträgt unser Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen nur zwei Prozent, aber in der Gesamtmenge seit Beginn des Industriezeitalters liegen wir auf Platz vier, also haben 190 andere Staaten weniger angerichtet. Es ist richtig, Treibhausgase zu vermeiden und die Wirtschaft zu transformieren, aber absehbare Erfolge gibt es nur, wenn wir mehr aus der Atmosphäre zurückholen, als wir gleichzeitig ausstoßen. Hier ist die Politik gefordert, die noch nicht erkannt hat, was heute bereits möglich ist.

