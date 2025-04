Straubinger Tagblatt

Streit zwischen Union und SPD

Straubing (ots)

Die Sache mit dem Finanzierungsvorbehalt, unter dem alles steht, macht das Durcheinander perfekt. Natürlich kann nur so viel Geld ausgegeben werden, wie da ist. Der Punkt allerdings ist: Es sind reichlich Euros vorhanden. (...) Merz und die anderen müssten sich bloß mal einig sein, was für sie Priorität hat. Das öffentliche Gezerre um diese Frage nervt die Bevölkerung, verstärkt laut Umfragen den Zuspruch für die AfD und gefährdet die Zustimmung der SPD-Mitglieder zum Koalitionsvertrag. Merz und SPD-Chef Lars Klingbeil sollten sich jetzt an einen Tisch setzen und die Angelegenheit klären. Und das schnell bitte, denn die Lösung der anstehenden Probleme duldet keinen Aufschub.

