WestLotto

Spiel 77: mit der Zusatzlotterie zum Millionär

Rund 1,1 Millionen Euro gehen in den Kreis Düren

Münster (ots)

Ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen ist mit Spiel 77 am Mittwoch (6. November) zum Millionär geworden. Dies ist bereits der 40. Millionengewinn in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen.

Ein kleines Kreuzchen bringt den Jackpot-Gewinn: Der NRW-Glückspilz aus dem Kreis Düren ist bundesweit der Einzige, der die Ziffern 6-7-1-2-6-8-3 in der richtigen Reihenfolge von rechts nach links auf seiner Spielquittung hatte. Damit darf er sich nun über eine siebenstellige Gewinnsumme freuen. Er erhält exakt 1.077.777 Euro. Der Spielteilnehmer ist bereits der 40. Millionär in diesem Jahr aus Nordrhein-Westfalen.

Glückstipp im Internet

Der Spielauftrag für LOTTO 6aus49 und die Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 wurde bereits am 1. November online auf westlotto.de abgegeben. Der Glückstipp läuft vom 2. bis zum 13. November, so dass noch weitere Gewinne hinzukommen können.

Jackpot

Der oberste Rang von LOTTO 6aus49 ist bei der Mittwochsziehung erneut stehen geblieben. Somit steigt der Jackpot zur nächsten Ziehung am Samstag (9. November) auf rund 17 Millionen Euro. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen, in der App und unter westlotto.de möglich.

Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell