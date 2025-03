Straubinger Tagblatt

Menschen werden zu wenig mitgenommen

Straubing (ots)

Wer das heutige Stadtbild von Paris mit jenem von vor zehn Jahren vergleicht, kann nur staunen. Wo früher Autos auf mehreren Spuren entlang der Seine rasten, ist der Verkehr stark zurückgegangen und verlangsamt. (...)

Kann sich eine Weltmetropole, die das wirtschaftliche Zentrum des ganzen Landes darstellt, einen solchen Umbau, bei dem Autos wortwörtlich ausgebremst werden, leisten? Diese berechtigte Frage beantwortet die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo klar mit Ja. (...)

Hidalgo nimmt die Menschen zu wenig mit. Sie ließ Straßen für den Verkehr sperren, Parkplätze streichen und teilweise Fahrverbote einführen, ohne die Maßnahmen abzufedern. (...) Mit dem "Was" sollte sie ein Vorbild für andere Städte auch in Deutschland sein. Das gilt aber nicht für das "Wie", also die kompromisslose Art, es durchzusetzen.

