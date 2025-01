Straubinger Tagblatt

Die Leute wissen auch ohne Musk, was im Lande schiefläuft

Musk ist ein ungehobelter Flegel. Deutsche Politiker sollten sich von ihm nicht am Nasenring durch die Manege zerren lassen. Je mehr sie sich über seine Einlassungen echauffieren, desto mehr wird er sich herausgefordert fühlen. (...) Er ist nicht das Problem. Wenn Bürger die AfD wählen, dann sicher nicht, weil ein reicher Rüpel aus Amerika sie dazu aufruft, sondern weil sie mit dem, was die große Koalition und danach die Ampel abgeliefert haben, nicht einverstanden sind. Jeder Dritte beklagt einen sinkenden Lebensstandard. Nur 17 Prozent der Befragten glauben laut einer aktuellen Umfrage, dass sich ihre wirtschaftliche Situation im neuen Jahr verbessert.Die Leute brauchen keinen Musk, um zu wissen, dass in diesem Land vieles schiefläuft. Gelingt der nächsten Regierung kein echter Politikwechsel, gerät die Demokratie wirklich in Gefahr.

