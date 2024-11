Straubinger Tagblatt

Bundestagswahl - Was Deutschland jetzt braucht

Straubing (ots)

Deutschland braucht wieder ein echtes Leitbild, das so stark ist, dass Menschen sich gerne wieder neu einsetzen für dieses Land. Als Lehrer, als Ärzte, als Krankenpfleger. Dass der Satz von John F. Kennedy: "Frage nicht, was dein Land für dich tun kann - frage, was du für dein Land tun kannst" von Neuem in den Herzen und Köpfen der Menschen hierzulande aufscheint. Ein neuer Optimismus trotz aller Probleme, Hoffnung trotz aller Dunkelheit, das ist die entscheidende Chance der Demokratie gegen die Volksverführer vor allem der AfD.

