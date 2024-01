Enwendo GmbH

Enwendo GmbH expandiert: Warum Energieberater gern für das Unternehmen arbeiten

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Das Energieberatungsunternehmen Enwendo GmbH nimmt neue Formen an. Mehr als 15 Mitarbeiter arbeiten bereits für das Hamburger Unternehmen, nun sollen weitere 15 Mitarbeiter dazu kommen. Energieberater sitzen dabei deutschlandweit verteilt im Homeoffice, während sich der Vertrieb & Administration im zentralen Büro in Hamburg befindet.

Geschäftsführer Moritz Stoldt: "Die Energiekosten steigen und das Thema energetische Sanierung wird immer wichtiger. Die Menschen sind verunsichert und fragen sich, welche Maßnahmen sich für sie lohnen. Was sie brauchen, ist eine seriöse Energieberatung, die sie über ihre Möglichkeiten und potenzielle Förderungen aufklärt. Entsprechend groß ist auch die Nachfrage nach unserem Angebot. Wir sind eine der führenden Firmen im Bereich Energieberatung und immer auf der Suche nach neuen Talenten, die gemeinsam mit uns wachsen möchten. Energieberater finden bei uns ideale Bedingungen: Sie können sich ganz auf ihre Beratung konzentrieren, weil wir ihnen viele andere Aufgaben abnehmen."

Als Energieberatungsunternehmen unterstützt die Enwendo GmbH Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung energetischer Sanierungen. Mit ihrem Team zertifizierter Energieberater begleiten die Geschäftsführer Moritz Stoldt und Jan Wanderer ihre Kunden durch den gesamten Prozess und sorgen für die Senkung der Energiekosten und ein Maximum an Förderung.

Energieberater, die in Hamburg wohnen, können bei der Enwendo GmbH in Büroräumlichkeiten nahe der Alster arbeiten. Mitarbeiter außerhalb Hamburgs sind dagegen zu hundert Prozent im Homeoffice und betreuen ausschließlich Kunden aus ihrer Region. Enwendo stellt dabei die gesamte notwendige Technik - und auch ein Firmenwagen kann genutzt werden. Das Unternehmen setzt auf eigenverantwortliches Arbeiten mit Vertrauensarbeitszeit und ein leistungsorientiertes Gehalt.

Der Schulungsbereich der Enwendo GmbH sorgt dafür, dass die neuen Mitarbeiter schnell produktiv werden. In den ersten Wochen lernen sie die Systeme und Prozesse des Unternehmens kennen und werden von einem erfahrenen Kollegen eingearbeitet. So stellt das Unternehmen auch Quereinsteiger ein: Gerade für Vertrieb und Administration ist kein Vorwissen erforderlich. Besonderen Wert legt die Enwendo GmbH auch auf sinnvolle Strukturen, die den Energieberatern die Arbeit erleichtern. So gibt es vorausgefüllte Checklisten mit allen Details und der Termin lässt sich am Diensthandy zeitsparend nachbereiten. Vieles wird zudem im Hintergrund automatisch koordiniert, sodass sich der Berater ganz den Wünschen und Fragen seiner Kunden widmen kann.

"Wir haben ein junges interdisziplinäres Team und alle bringen ihr Know-how ein. Es gibt bei uns viele Ingenieure, aber auch Meister aus dem Handwerk. Somit findet sich für jedes Problem garantiert ein Ansprechpartner. Zwei- bis dreimal im Jahr holen wir alle für ein Team-Event nach Hamburg. Auf diese Weise lernen sich die Menschen kennen, die sich sonst nur im Video-Call sehen. Interessierte, die Teil eines dynamischen Teams in einer zukunftssicheren Branche werden wollen, sind gern eingeladen, sich bei uns zu bewerben. Wir freuen uns darauf, schon bald neue Kollegen begrüßen zu dürfen", so Jan Wanderer.

Mehr Informationen finden Bewerber unter: https://enwendo.de/karriere

Original-Content von: Enwendo GmbH, übermittelt durch news aktuell