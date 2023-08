KÖTTER Services

KÖTTER Unternehmensgruppe übernimmt Spezialanbieter MedGravity

Ausbildung von Ersthelfern, Betriebs-, Rettungs- und Notfallsanitätern

Bild-Infos

Download

Essen/Hannover (ots)

Die KÖTTER Unternehmensgruppe, Top 10-Anbieter für Facility Services und größtes Familienunternehmen der Sicherheitsbranche in Deutschland, treibt ihre strategische Ausrichtung als innovativer Partner für Smart Service Solutions weiter voran. Neuester Baustein ist die Übernahme aller Anteile am Aus- und Weiterbildungs-Spezialisten MedGravity mit Sitz in Hannover durch die KÖTTER Akademie GmbH & Co. KG. Die Transaktion tritt rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft.

Durch den Zusammenschluss baut die bundesweit tätige Dienstleistungsgruppe ihr Portfolio insbesondere um hochqualitative Spezialschulungen für Unternehmen, Rettungs- und Sanitätsdienste aus. Der Schwerpunkt liegt auf der Aus- und Weiterbildung von Ersthelfern sowie von Betriebs-, Rettungs- und Notfallsanitätern. Besonderer Pluspunkt aus Sicht von Auftraggebern und Teilnehmern sind spezifische Zusatzangebote, mit denen MedGravity überzeugt. So hält das Unternehmen u. a. die eLearning-Ausbildung für Rettungssanitäter genauso bereit wie die Teilzeitausbildung von Notfallsanitätern (mehr unter https://www.koetter.de/medgravity).

"Ich freue mich auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem MedGravity-Team. Sie bietet vielfältige Chancen, um gemeinsam weiter zu wachsen", sagte Friedrich P. Kötter, Verwaltungsrat der KÖTTER Security Gruppe. "Unser Familienunternehmen wird daher mit der Integration seine Position als führender Anbieter für ganzheitliche Sicherheits-, Service- und Weiterbildungs-Angebote gezielt stärken. Denn MedGravity passt mit seinem Portfolio zum einen ideal zu den Leistungen unserer Aus- und Weiterbildungseinrichtung KÖTTER Akademie. Zum anderen ergeben sich Zusatzpotenziale etwa bei der Arbeitnehmerüberlassung durch die Kooperation von MedGravity mit der gleichfalls zu unserer Gruppe gehörenden KÖTTER Fire & Service. Damit können wir unseren Kunden beispielsweise Ersatzpersonal wie Sanitätskräfte anbieten, während ihr eigenes Personal bei uns zur Schulung ist."

Kunden und Mitarbeiter profitieren darüber hinaus von der fast 90-jährigen Erfahrung des Familienunternehmens im Bereich Sicherheit und Service sowie der knapp 25-jährigen Marktpräsenz der KÖTTER Akademie, die mit aktuell 14 Standorten die größte vom Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) zertifizierte Sicherheitsfachschule in Deutschland ist. Weitere Pluspunkte sind die bundesweite Präsenz der KÖTTER Unternehmensgruppe sowie Servicepakete aus einer Hand mit Sicherheits-, Reinigungs- und Personaldiensten.

Original-Content von: KÖTTER Services, übermittelt durch news aktuell