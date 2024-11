Straubinger Tagblatt

Lindner und seine FDP sind nicht regierungsfähig

Straubing (ots)

Zu feige, um selbst aus der Regierung auszutreten, hat er so lange und so extrem provoziert, dass Kanzler Olaf Scholz ihm und der gesamten Ampel den Stecker ziehen musste. Diesem Mann und seiner FDP wird keiner mehr vertrauen wollen, das sagen auch die Umfragen, die das Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde prognostizieren. (...) Der Totengräber Lindner und seine FDP sind einfach nicht regierungsfähig, das steht jedenfalls fest. Anstatt seinen Hauptjob als Finanzminister zu erledigen, hat er mehr Zeit für seinen Nebenjob als besserwisserischer Oppositionsführer verschwendet. Im Streit der drei Parteien wurden die guten Ergebnisse unsichtbar, gleichzeitig wuchs das Gefühl, dass diese Regierung gar nichts zuwege bringt. (...) Natürlich ist man seinen Wählern verpflichtet, aber eine Regierung steht für ein ganzes Land. Lindners radikale Ideen aus der neoliberalen Mottenkiste sind eben nicht die Stimme der wirtschaftspolitischen Vernunft, sondern eiskalte Ideologie.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell