SEQiFY und CRISAM® kooperieren für ganzheitliches CyberRisk- und GRC-Management

Die GENOA International GmbH, Entwickler der innovativen Cyber Risk Management Plattform SEQiFY, und CALPANA, Anbieter der führenden GRC-Software CRISAM®, freuen sich, ihre strategische Partnerschaft bekanntzugeben. Durch die Kooperation vereinen die beiden Unternehmen ihre Expertise im Bereich der Cyberrisiken und des Governance-, Risk- und Compliance-Managements (GRC), um Unternehmen eine integrierte Lösung zur proaktiven Steuerung ihrer Risiken zu bieten.

Ganzheitliche Risikoübersicht für Unternehmen

Die Kombination von SEQiFY und CRISAM® ermöglicht es Unternehmen, ihre IT-Risiken nicht nur in Echtzeit zu überwachen, sondern diese auch nahtlos in ihre übergeordneten Risikomanagement- und Compliance-Strategien zu integrieren. SEQiFY bietet durch automatische Analyse und kontinuierliches Monitoring eine sofortige Sicht auf kritische Risiken in der Business-IT, während CRISAM® Unternehmen dabei unterstützt, fundierte Entscheidungen im Rahmen ihrer GRC-Vorgaben zu treffen. Diese einzigartige Synergie wird es Organisationen ermöglichen, Bedrohungen schneller zu identifizieren und effizient zu handeln.

Vorteile der Kooperation

Echtzeit-Risikobewertung : SEQiFY liefert Echtzeit-Risikodaten, die direkt in CRISAM® integriert werden können, um umfassende Reports und Entscheidungsgrundlagen zu erstellen.

: SEQiFY liefert Echtzeit-Risikodaten, die direkt in CRISAM® integriert werden können, um umfassende Reports und Entscheidungsgrundlagen zu erstellen. Automatische Datenintegration: SEQiFY-Findings werden automatisch in CRISAM® überführt und steigern damit die ISMS-Effizienz.

SEQiFY-Findings werden automatisch in CRISAM® überführt und steigern damit die ISMS-Effizienz. Systemübergreifende Sicherheit : Unternehmen profitieren von einem vollständigen Überblick über ihre Cyberrisiken - von der Bedrohungserkennung bis zur rechtlichen Compliance.

: Unternehmen profitieren von einem vollständigen Überblick über ihre Cyberrisiken - von der Bedrohungserkennung bis zur rechtlichen Compliance. Nahtlose Integration: Die cloudbasierten Lösungen sind schnell implementierbar und bieten skalierbare Tools, die sowohl große Unternehmensgruppen als auch KMUs effektiv unterstützen.

„Diese Partnerschaft bringt uns einen großen Schritt näher an unser Ziel, Unternehmen nicht nur bei der Identifizierung von Cyberrisiken zu unterstützen, sondern ihnen eine ganzheitliche Plattform zu bieten, mit der sie diese Risiken in ihre übergreifenden GRC-Prozesse integrieren können“, sagt Elmar Jilka, CEO von GENOA International.

„Mit SEQiFY an unserer Seite können wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten, Cyberrisiken effizienter und in Echtzeit zu managen und gleichzeitig die Compliance in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld zu sichern“, fügt Markus Müller, Managing Director von CALPANA Business Consulting, hinzu.

