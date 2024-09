Straubinger Tagblatt

Labour-Premier Starmer lässt Gespür für Realitäten vermissen

Straubing (ots)

Labour werde das "morsche Fundament" des Landes reparieren, versprach er. Doch wer auf moralische Überlegenheit setzt, schraubt die Erwartungen der Öffentlichkeit in dieser Hinsicht in die Höhe. Dass der Regierungschef in den vergangenen Jahren Geschenke im Wert von mehreren 10.000 Euro angenommen hat, stößt der Bevölkerung auch vor diesem Hintergrund verständlicherweise sauer auf. Es entsteht der Eindruck, Starmer wisse nicht, dass sich viele fußballbegeisterte Briten kein Spitzenspiel leisten können und Brillen aus eigener Tasche bezahlen.

