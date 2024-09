Straubinger Tagblatt

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen

Straubing (ots)

Indem von der Leyen außerdem ein Gebilde mit etlichen Vernetzungen schuf, sich künftig also die Verantwortlichkeiten vieler Kommissare überlappen, stellte sie sicher, dass am Ende eine Person die Kontrolle über den Apparat hat: Ursula von der Leyen. Selbst einige Kritiker reagierten beeindruckt und fühlten sich an Altkanzlerin Angela Merkel erinnert. Die Frage, wen man anrufen muss, wenn man mit Europa sprechen will, hatte von der Leyen bereits in den letzten Jahren beantwortet, indem sie die zahlreichen Krisen nutzte, um ihre Macht auszubauen. Dabei gelegen kam ihr, dass Deutschland und Frankreich in Sachen Führung abgetaucht sind. Nun legte von der Leyen mit ihrem neuen Team nach - und das Fundament, dass in Europa buchstäblich nichts mehr an der Deutschen vorbeientschieden werden kann.

