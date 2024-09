Straubinger Tagblatt

Israel sollte den Konflikt mit dem Libanon nicht eskalieren lassen

Auch wenn die Informationen aus Gaza nicht immer unabhängig überprüft werden können - Israel lässt unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in seiner Reaktion auf den 7. Oktober jedes Maß vermissen. Das vergangene Jahr hat die schier endlose Spirale aus Gewalt und Gegengewalt auf eine neue Stufe gehoben. Ein Ende ist nicht in Sicht. Und nun steht mit dem Angriff auf den Libanon eine Vertiefung des Konflikts mit dem Iran ins Haus, der mit der Hisbollah verbündet ist. Ein indirekter Konflikt mit der großen Regionalmacht hätte noch mal ein ganz anderes Ausmaß als die Kämpfe in Gaza. Der Iran wäre in der Lage, die Hisbollah mit Waffen zu versorgen oder gar selbst zurückzuschlagen. Eine ähnliche Eskalation der Gewalt wie in Gaza darf deshalb jetzt im Libanon nicht passieren, auch im Interesse Israels.

