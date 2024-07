Straubinger Tagblatt

Fachkräfte aus dem Ausland - Einseitige Steuervorteile sind der falsche Weg

Straubing (ots)

Wer den Standort attraktiv machen will, muss dafür sorgen, dass alle mehr Netto vom Brutto haben, und die Steuern für die arbeitende Mitte senken. Der muss Rahmenbedingungen schaffen, unter denen mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht. Er muss Abschlüsse und Qualifikationen leichter anerkennen sowie und bürokratische Hürden abbauen. Und er muss das Schulwesen auf Vordermann bringen, um Familien nicht abzuschrecken. Es liegt längst allein nicht nur an hohen Steuern, dass viele, die in Deutschland ihr Glück versuchen wollten, schnell wieder das Weite suchen.

