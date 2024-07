Straubinger Tagblatt

Wieder mehr Fordern für Staatsleistungen ist richtig

Straubing (ots)

Die Balance zwischen Fordern und Förden soll sich also wieder stärker zugunsten des Forderns verschieben. Das ist vernünftig. Wer Leistungen vom Staat kassiert, muss in Zeiten knapper Kassen akzeptieren, dass die Gesellschaft ihm Anstrengungen abverlangt. Dazu soll in Zukunft beispielsweise eine längere Pendelzeit zumutbar sein. Eigenes Vermögen soll offenbar stärker herangezogen und die Verweigerung der Mitwirkung härter sanktioniert werden. Das ist richtig so. Ein Sozialstaat kann nur funktionieren, wenn sich alle nach ihren Möglichkeiten einbringen.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell