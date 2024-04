Straubinger Tagblatt

Die größte Gefahr für die Nato droht von innen

Durch die Rückkehr zu einer Blockbildung hat die Nato ihren Daseinszweck wiederentdeckt. Fast schon als selbstverständlich hingenommene Werte wie Freiheit, Demokratie und Unabhängigkeit müssen auch militärisch durch die Nato geschützt werden. (...) Dabei kann die Situation gefährlich kippen, wenn die Amerikaner unter einem möglichen US-Präsidenten Donald Trump den Geldhahn abdrehen. Es wäre in der jetzigen Konstellation eine Katastrophe. Damit die Nato so stark bleibt, wie sie zumindest derzeit scheint, braucht es von Seiten Europas deshalb nicht nur deutlich mehr Geld und Investitionen in Militär und Rüstung, sondern auch den politischen Willen. Die Verteidigung gegen aggressive Autokraten ist die eine Sache. Die größte Gefahr droht dieser Tage aber von innen - in Form von Trumps Rückkehr, franko-deutschen Streitigkeiten oder schlichtweg aufgrund des naiven Glaubens, dass es schon nicht so schlimm kommen wird.

