Schäuble-Memoiren zeigen: In den oberen Etagen der Macht weht ein eiskalter Wind

Da schau einer an: Bayerns früherer Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender Edmund Stoiber hat es doch noch einmal versucht, Kanzlermacher zu spielen. 2015 - 13 Jahre nach seinem Scheitern als Unionskanzlerkandidat - hat er laut den vom "Stern" zitierten posthumen Memoiren des CDU-Politikers Wolfgang Schäuble einen Anlauf unternommen, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu stürzen. (...)

Ob harmonisches Wolfratshausener Frühstück (2002) oder der Überraschungsbesuch der Kanzlerin zu Stoibers 70. Geburtstag (2011) - alles schöner Schein. Die jüngste Enthüllung lehrt: In den oberen Etagen der Macht weht ein eiskalter Wind - auch und gerade in christlichen Schwester-Parteien. Während politische Analysten sich ausgeklügelten Strategien und Optionen hingeben, sind es oft platte Sympathien und Antipathien, welche die Entwicklung in die eine oder andere Richtung lenken.

