Straubinger Tagblatt

Die Weltgemeinschaft versagt bei Kindern in Konfliktgebieten

Straubing (ots)

Die Zahl der Konflikte und Notlagen, in denen Kinder besonders zu leiden haben, hat in den vergangenen Jahren rasant zugenommen. Unicef und andere Hilfsorganisationen können nicht überall mit dem Engagement vor Ort sein, das eigentlich nötig wäre. Die Weltgemeinschaft ist gefordert, ihre Anstrengungen zu verstärken, um Konflikte beizulegen und neue frühzeitig zu verhindern. Doch dabei versagt sie, wie sich derzeit wieder einmal auf dramatische Weise im Nahen Osten zeigt. Sie schafft es nicht einmal, das Geld aufzubringen, um sich um Kinder in Not zu kümmern. Das ist eine Schande.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell