Aus für EU-Pestizidverordnung - Massives Versäumnis

Straubing (ots)

Die Verwendung von Pestiziden gilt als Haupttreiber des Artensterbens in der Gemeinschaft. Die Mittel gefährden Ökosysteme und natürliche Ressourcen, wovon wiederum die Ernährungssicherheit abhängt. Ein so mutiges wie faires Gesetz wäre deshalb umso wichtiger gewesen - eines, das die Zukunft der europäischen Landwirtschaft sichert, die Artenvielfalt fördert und die Gesundheit der Bürger schützt. Dass es nun in naher Zukunft nicht zu einem Wandel kommen wird, ist ein massives Versäumnis.

