WELTSTAR STORMZY WIRD FANS AUF VIRTUELLER BÜHNE GEMEINSAM MIT ROCKSTAR ENERGY DRINK® BEGEISTERN

Bei einer Reihe mitreißender digitaler Konzerte anlässlich der Einführung der neuen globalen „Press Play"-Plattform von Rockstar Energy wird Stormzy eine Riege internationaler Stars anführen.

Rockstar Energy Drink® kündigt heute ein revolutionäres digitales In-App-Konzerterlebnis an, das in Zusammenarbeit mit einem internationalen Line-up von reichweitenstarken Künstlern entstanden ist. Der weltbekannte Künstler Stormzy wird auf der Hauptbühne seine größten Hits aus seinem aktuellen Nummer-1-Album „This is What I Mean" darbieten. In Deutschland, Frankreich und Polen werden lokale Stars die Bühne erobern.

Das außergewöhnliche digitale In-App-Konzerterlebnis wird am 21. Juli um 17.00 Uhr GMT live auf Spotify® übertragen, um Zuhörer in aller Welt auf das Wochenende einzustimmen. Jeder Headliner des Rockstar „Press Play"-Konzerts wird die Zuschauer in fünf unterschiedliche digitale Welten entführen, deren Gestaltung den Kern von „Play" perfekt einfängt. Die Welten, die Themen wie Gaming und Nightlife gewidmet sind, strahlen eine lebendige Atmosphäre aus, die dem einzigartigen Unterhaltungskonzept des jeweiligen Künstlers entspricht.

Das innovative Erlebnis ist die perfekte Verkörperung von „Press Play", der neuen Markenplattform von Rockstar, die Fans die nötige Energie und Motivation geben soll, um ihre Leidenschaft für Musik voll auszuleben. Mit einem Klick auf das „Press Play"-Symbol können Zuschauer während des Konzerts in immersive Welten eintauchen und ihre eigenen unvergesslichen Erlebnisse schaffen, um zum Wochenend-Beginn nahtlos von der Arbeit zum Vergnügen überzugehen.

Rockstar will Energie für alle zugänglich machen, die in besonderen Momenten wie diesen in Bestform sein wollen. Dieses Ziel setzt die Marke mit der „Press Play"-Plattform perfekt um, die allen Musikfans ein kostenloses digitales In-App-Konzerterlebnis bietet*. Außerdem veröffentlicht Rockstar auf YouTube eine Aufzeichnung des Stormzy-Auftritts in britischer Gebärdensprache (BSL) mit einer energiegeladenen Interpretation von Chris Fonseca, einem gehörlosen Choreografen und Tänzer. Zudem werden spannende Out-of-Home-Erlebnisse an ausgewählten regionalen Standorten in Großbritannien verfügbar sein.

Stormzy war maßgeblich an der Gestaltung des Konzerts beteiligt. Seine bemerkenswerten stimmlichen Fähigkeiten und energiegeladenen Auftritte werden von innovativer Technologie unterstützt. Dank der Verwendung von Motion-Capture – einem Tracking-Verfahren zur Erfassung und Aufzeichnung von Bewegungen – werden diese fesselnden Auftritte ein einzigartiges, bisher unerreichtes Erlebnis bieten.

Der internationale Künstler und „Press Play"-Star Stormzy sagt: „Ich bin begeistert, an diesem legendären digitalen In-App-Konzerterlebnis mit Rockstar Energy teilzunehmen. Der ganze Prozess war großartig, doch das Beste daran war, in einem Mo-Cap-Anzug aufzutreten und meine Musik in völlig neue Welten zu bringen. Die Idee hat mich begeistert, weil ich so etwas noch nie gemacht habe. Ich hoffe, dass das digitale In-App-Konzerterlebnis „Press Play" von Rockstar meine Fans genauso begeistern wird wie mich und ihnen die Energie geben wird, die sie brauchen, um sich ihren Lieblingsaktivitäten voll und ganz zu widmen – so wie ich es mit meiner Musik tue."

Im Rahmen der Partnerschaft mit Stormzy wird es später im Jahr ein exklusives Konzert geben, das Fans in Großbritannien besuchen können. Fans, die an diesem Event teilnehmen möchten, können dies durch den Kauf von Rockstar Energy Drink-Dosen bei allen Einzelhändlern oder online über die Rockstar-Website tun.

Bart LaCount, Vizepräsident für internationales Getränkemarketing bei PepsiCo, äußerte sich ebenfalls begeistert über die Einführung der Plattform: Das digitale In-App-Konzerterlebnis ist beeindruckend und fängt das Wesen der Marke perfekt ein. Es hilft den Fans, Energie zu tanken und sorgt für einen angenehmen Übergang von der Arbeit zum Vergnügen. Stormzys dynamischer Auftritt und seine lebhafte Persönlichkeit verkörpern die Haltung von „Press Play" perfekt. Im Einklang mit dem Engagement unserer Marke für das Thema Inklusion haben wir bei der Entwicklung der Plattform großen Wert auf Barrierefreiheit gelegt. Wir freuen uns daher, eine Version des Konzerts in Gebärdensprache (BSL) anbieten zu können, um den Bedürfnissen gehörloser und hörgeschädigter Menschen Rechnung zu tragen. Damit stellen wir sicher, dass alle Musikfans den nötigen Impuls erhalten, um ihren Lieblingsaktivitäten nachzugehen."

Das von Rockstar bereitgestellte digitale Konzerterlebnis mit Stormzy wird am Freitag, dem 21. Juli um 17.00 Uhr BST live übertragen und kann bis zum 4. August auf Spotify gestreamt werden. Auf YouTube werden weitere Versionen verfügbar sein. Diese bieten jedoch nicht die Möglichkeit, zwischen immersiven Welten zu wechseln. Für hörgeschädigte Fans gibt es auf YouTube auch eine Übersetzung von Stormzys energiegeladenen Songs in Gebärdensprache (BSL).

Fans aus Polen, Deutschland und Frankreich können das „Press Play"-Konzert von Rockstar zur gleichen Zeit in der jeweiligen lokalen Zeitzone streamen, um die Auftritte der lokalen Künstler zu erleben, die zu einem späteren Datum verkündet werden.

Für weitere Informationen über die bevorstehende „Press Play"-Konzertreihe von Rockstar und die Möglichkeit, Tickets für Stormzys nächsten Auftritt zu gewinnen, folgen Sie bitte @RockstarEnergyUK auf Instagram oder besuchen Sie https://www.rockstarenergy.co.uk/

*Das In-App-Erlebnis „Press Play" ist neben der Abo-Option auch über Spotify Free verfügbar.

Über Rockstar Energy Rockstar wurde 2001 gegründet. Das Unternehmen stellt Getränke her, die all jene mit Energie versorgen sollen, die ständig aktiv sein wollen. Rockstar vertreibt über 20 Rockstar Energy-Produkte in zahlreichen Geschmacksrichtungen, die in mehr als 30 Ländern weltweit in Convenience- und Lebensmittelgeschäften erhältlich sind und Verbrauchern einen kräftigen, erfrischenden Energieschub geben sollen. PepsiCo übernahm das führende Unternehmen für Energydrinks im März 2020. Neben Rockstar besitzt PepsiCo auch die Marken Sting und Adrenaline Rush sowie GameFuel und AMP.

Über PepsiCo PepsiCo-Produkte werden von Verbraucher*innen mehr als eine Milliarde Mal pro Tag in mehr als 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt genossen. PepsiCo erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von mehr als 86 Milliarden US-Dollar, der von einem Portfolio an Getränken und Nahrungsmitteln wie Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker und SodaStream getragen wurde. Das Produktportfolio von PepsiCo umfasst eine breite Palette an genussvollen Lebensmitteln und Getränken, darunter viele ikonische Marken, die jeweils einen geschätzten Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar im Einzelhandel erzielen.

PepsiCo lässt sich von der Vision leiten, der Weltmarktführer bei Convenient Foods and Beverages zu sein, indem wir mit PepsiCo Positive (pep+) gewinnen. pep+ ist unsere strategische ganzheitliche Transformation, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Wertschöpfung und unseres Wachstums stellt, indem wir innerhalb der globalen Grenzen agieren und einen positiven Wandel für unseren Planeten und die Menschen anregen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com und www.pepsico.de

Über Stormzy Stormzy ist ein mehrfach preisgekrönter Musikkünstler aus dem Süden Londons (England). Seine drei bisherigen Alben „Gang Signs & Prayer", „Heavy Is The Head" und „This Is What I Mean" erreichten Platz 1 in den britischen Albumcharts. Die beiden erstgenannten Alben wurden anschließend für den renommierten Mercury Music Prize nominiert. Ein maßgeblicher Faktor seines bemerkenswerten Erfolges ist seine ehrliche und sympathische Ausstrahlung. Als einer der inspirierendsten Vertreter von Schwarzem Empowerment und sozialem Aktivismus in Großbritannien setzt sich Stormzy immer wieder für Menschen aus allen Lebensbereichen ein.

Im Juli 2018 kündigte er #Merky Books an, ein Imprint des britischen Verlagshauses Penguin Random House, das sich der Veröffentlichung hochwertiger neuer Belletristik, Sachbücher und Lyrik widmet. Im August 2018 gab er „The Stormzy Scholarship" bekannt, ein Stipendium für schwarze Studierende, die an der Elite-Universität Cambridge studieren wollen. Im Juni 2020 kündigte er die Gründung seiner Wohltätigkeitsorganisation #Merky Foundation an, und verpflichtete sich, über einen Zeitraum von 10 Jahren 10 Millionen Pfund für Organisationen, gemeinnützige Einrichtungen und Bewegungen zu spenden, die sich für die Bekämpfung der Rassenungleichheit, die Justizreform und Schwarzes Empowerment in Großbritannien einsetzen.

