WDR Fernsehen überträgt NRW Sommerkonzert 2022 mit internationalen Stars live aus dem Kurpark Bad Oeynhausen

Das diesjährige Sommerkonzert der Landesregierung Nordrhein-Westfalen präsentiert in entspannter Picknickatmosphäre gemeinsam mit internationalen Stars der Musikszene die schönsten und populärsten Melodien aus Klassik, Oper und Musical. Präsentiert von Stars wie dem Broadway-Musicaldarsteller Drew Sarich, Akkordeon-Virtuosin Ksenija Sidorova, Star-Cellist Maximilian Hornung und der herausragenden Sopranistin Leonor Amaral. Das WDR Fernsehen ist live dabei und überträgt das Konzerthighlight am 2. Juli um 20.15 Uhr vor der malerischen Kulisse des Kaiserpalais im Kurpark Bad Oeynhausen.

Musicalstar Drew Sarich feiert seine Erfolge am Broadway, dem Londoner West End oder der Volksoper Wien und gilt als einer der erfolgreichsten Musicalsänger unserer Zeit. Der gebürtige Amerikaner begeistert seine Fans mit Hauptrollen in 'Jesus Christ Superstar', 'Tanz der Vampire' oder 'Jekyll & Hyde'.

Einen besonderen Akzent setzt auch die lettische Akkordeon-Virtuosin Ksenija Sidorova, die als absolute Koryphäe ihres Fachs gilt. Mit ihrem leidenschaftlichen und dynamischen Spiel zwischen Bach und Tango hat sie längst die Spitze der Klassikszene erreicht, mit Starauftritten u.a. bei der 'Last Night of the Proms' oder dem 'Concert de Paris 2021'.

Star-Cellist Maximilian Hornung wird seit vielen Jahren auf internationalen Bühnen gefeiert. Besonders angesehen für seine Stilsicherheit und musikalische Sensibilität, arbeitet er regelmäßig mit renommierten Dirigenten wie Daniel Harding oder Esa-Pekka Salonen zusammen.

Sopranistin Leonor Amaral hat ihre musikalische Ausbildung in NRW durchlaufen – und zählt seit einigen Jahren zu den großen Nachwuchstalenten auf den internationalen Opern- und Konzertbühnen. Sie verzaubert mit ihrem Charme, ihrer Persönlichkeit und Ausdrucksstärke das Publikum.

Durch den Abend führt WDR-Moderatorin Anna Planken. Ihre Begeisterung für Musik und gemeinschaftliches Musikerleben hat sie schon in den WDR-Sendungen 'Kölner Lichter' und 'Höhner Mitspielkonzert' gezeigt.

Eine Aufzeichnung dieses musikalischen Live-Events finden Sie nach der Ausstrahlung in der ARD Mediathek. Auf WDR 3 können Sie die das Sommerkonzert der Landesregierung am 5. Juli um 20.04 Uhr nachhören. Zusätzlich sendet das WDR Fernsehen am 7. August um 8.10 Uhr eine Wiederholung des Open-Air Events.

