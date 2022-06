WDR Westdeutscher Rundfunk

'Live nach Neun' mit 1000. Sendung im Ersten

Köln (ots)

Am 23. Juni strahlt die ARD/WDR-Unterhaltungssendung 'Live nach Neun' ihre 1000. Sendung im Ersten aus.

Auch nach 1000 Sendungen wird weiter am 'Live nach Neun'-Konzept gefeilt. Es gibt neue Ideen und viele Rubriken, die erfolgreich fortgesetzt werden. Inhaltlich bleibt das Format immer nah bei den Menschen, die auch ständig am Programm beteiligt sind und liefert Aktualität, Service und Unterhaltung. Seit dem Start im Jahr 2018 ist das Live-Magazin u.a. jeden Morgen zu spannenden Themen in ganz Deutschland unterwegs. Die Rubrik 'Raus ins Leben' soll zukünftig noch mehr Platz bei 'Live nach Neun' finden, 'Kochen mit Stern' und 'Oma Annemarie', die zu Lieblingen bei den Zuschauer:innen geworden sind, bleiben feste Bestandteile der Sendung.

Ab September können sich die Zuschauer:innen wieder über das Format 'Sofa-Surfer' freuen. Hier besucht eine Moderatorin oder ein Moderator der Sendung Menschen in ihrem besonderen Alltag. . 'Ohne Drehplan werden unsere sechs Moderator:innen Alina, Anne, Isabel, Marco, Peter und Tim ihre nicht alltäglichen Gastgeber:innen begleiten', erzählt Niki Pantelous, verantwortliche WDR-Redakteurin von 'Live nach Neun'.

Passend zur 1000. Sendung wird der Wetterexperte Thomas Ranft am 23. Juni live von der fast 1000 Meter hohen Wasserkuppe schalten und Reporter Stefan Ganß berichtet aus dem Dorf Geisleden in Thüringen, das in diesem Jahr sein 1000-jähriges Bestehen feiert. Zusätzlich zum Jubiläum lässt 'Live nach Neun' außerdem das Wochenrätsel 'Wie geht’s weiter?' wiederaufleben, bei dem die Gewinner:innen täglich live in die Sendung geschaltet werden.

'Live nach Neun' wird vom WDR im Auftrag der ARD produziert. Jeweils montags bis freitags von 9:04 Uhr bis 9:54 Uhr gibt es aktuelle Themen und Live-Geschichten aus ganz Deutschland, garniert mit viel guter Laune mit den Moderator:innen Alina Stiegler, Isabel Varell, Anne Willmes, Peter Großmann, Marco Lombardo und Tim Schreder.

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell