WDRforyou unterwegs: Live-Gespräche mit Geflüchteten und Helfer:innen in Bochum, Waldbröl und Wuppertal

Wie läuft die Integration von Geflüchteten? Wo gibt es Probleme? Wo funktioniert es besonders gut? WDRforyou ist auf dem Weg zu den User:innen des Kanals. An drei Abenden in der kommenden Woche streamt die Redaktion von unterwegs. Ziele der Tour sind Bochum, Waldbröl und Wuppertal. An jedem Ort spricht das Team mit den Menschen auf der Straße und in den Unterkünften für Asylbewerber:innen. Es wird Livestreams in drei unterschiedlichen Sprachen geben: auf Ukrainisch, Arabisch und Persisch. Außerdem gibt es Livemusik mit Mariama Jalloh.

Darum geht es in den Livestreams

Los geht es am 20. Juni in Bochum: Bei den Recherchen in der Stadt berichteten viele Freiwillige, dass sich die Behörden häufig auf die Unterstützung der Zivilgesellschaft verlassen. WDRforyou fragt deshalb: Läuft es nur durch ehrenamtliches Engagement? Gestreamt wird ab 18.30 Uhr vom Platz des Europäischen Versprechens vor der Christuskirche, zuerst auf Ukrainisch, dann auf Arabisch und schließlich auf Persisch.

Am 21. Juni in Waldbröl geht es um die Frage, was es für Geflüchtete bedeutet, in einem Camp im Vorort einer Kleinstadt zu leben. WDRforyou spricht mit Menschen aus Afghanistan, dem Iran, Syrien und aus der Ukraine. Der erste Livestream in Walbröl startet bereits um 17 Uhr, der letzte endet um 19 Uhr. Sie finden direkt vor der Geflüchteten-Unterkunft statt. Auch hier läuft zuerst der Stream auf Ukrainisch, dann auf Arabisch und schließlich auf Persisch.

In Wuppertal berichten viele Syrer:innen, dass es mit der Integration in dieser Stadt besonders gut läuft. Aber was ist dort anders? Das fragt die WDRforyou-Redaktion in ihrem Livestream am 22. Juni in Wuppertal. Im arabischen Livestream geht es außerdem um die Frage, wie Geflüchtete Wuppertal lebenswerter machen. Der persische Stream fragt, wie es den unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten heute geht. Dieser WDRforyou-Abend findet ebenfalls von 17 bis 19 Uhr statt - am Café Tacheles, dem Erwerbslosen-und Sozialhilfeverein.

Interessierte Bürger:innen und Journalist:innen können die Streams verfolgen oder live vor Ort dabei sein.

