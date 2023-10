Straubinger Tagblatt

Deutschlands leere Versprechen an Israel

Die UN-Generalversammlung hat eine Resolution von 22 arabischen Staaten angenommen, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert, der Massenmord vom 7. Oktober aber nicht mit einer Silbe erwähnt wird. (...) Deutschland hat sich allerdings nur enthalten. Und somit den ersten großen Realitätstest in Sachen Staatsräson auf der Weltbühne nicht bestanden. Über die Gründe kann man spekulieren. Weil man die neuen Energielieferanten im Orient nicht erzürnen wollte? So viel zum Thema wertegeleitete Außenpolitik. Diese Enthaltung wird man in Israel nicht vergessen.

