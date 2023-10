Straubinger Tagblatt

Protesttag: Auch Praxisärzte müssen ordentlich bezahlt werden

Straubing (ots)

In manchen Regionen herrscht schon jetzt Ärztemangel. Mit Folgen für die Versorgung, aber auch für die Kosten: Die Behandlung in der Praxis ist für die Krankenkassen günstiger als in der Klinik. Dass niedergelassene Ärzte gut verdienen, ist also im Interesse der Patienten. Müssen deswegen die Beiträge angehoben werden, wie Lauterbach meint? Nicht unbedingt. Es ist durchaus Einsparpotenzial im System. Noch immer gibt es knapp 100 Krankenkassen, deren Chefs teils Hunderttausende verdienen, die über Vorstände und Aufsichtsräte verfügen und die allein durch ihre Anzahl nichts zur Qualität der medizinischen Versorgung beitragen.

