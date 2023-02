Kaufland

Top YouTube Brand 2022: Kaufland überzeugt mit eigener kreativer Sprache

Bild-Infos

Download

Neckarsulm (ots)

Ob Sidos BBQ-Messe, Steffen Hensslers "schnelle Nummer" oder die Geschichte hinter den Kaugummis von HeyMoritz: Diese Kaufland-Spots wurden im vergangenen Jahr besonders häufig auf YouTube geklickt. Damit gehört der Einzelhändler zu den erfolgreichsten Marken des Jahres. YouTube Deutschland kürt Kaufland nun zum Gewinner in der Kategorie "Top 3 Marken". Grundlage der Auszeichnung ist das YouTube Ads Leaderboard, das jeden Monat die besten Werbespots in den Längen-Kategorien Superkurz-, Kurz- und Lang-Format auf YouTube bekannt gibt.

Videos gehören zum festen Bestandteil der Markenkommunikation von Kaufland. "Auf YouTube ist der Wettbewerb an kreativem Content sehr hoch. Wir sind deshalb bereit, mutiger zu denken und ausgefallenen Ideen mehr Freiraum zu geben, und freuen uns, dass unser Mut nun ausgezeichnet wurde", sagt Marc Grimm, Bereichsleiter Kampagnenmanagement & Digital bei Kaufland Deutschland.

"Kauflands Videos zeichnen sich durch eine authentische und humorvolle Einbindung von Produkten und die Entwicklung einer eigenen kreativen Sprache aus. Wirkungsvolle, popkulturelle Referenzen, aber auch die Integration von bekannten Persönlichkeiten wie Fernsehkoch Steffen Henssler und Rapper Sido kommen beim Publikum augenscheinlich gut an. Kauflands starker Fokus auf die ersten fünf Sekunden einer Anzeige, gepaart mit unterhaltsamen Geschichten, die immer wieder überraschen und Gründe liefern, Spots bis zum Ende durchzuschauen, zahlen sich aus", erklärt Alissa Rabe, Creative Strategist, Central Europe, Google.

Das YouTube Ads Leaderboard zeigt jeden Monat die kreativsten Marken und ihre Werbevideos. Das Anzeigen-Ranking wird durch einen Algorithmus bestimmt, der Views, organische Reichweite, Zuschauerbindung, Klicks und Sentiment (Likes vs. Dislikes) berücksichtigt. Für die Identifizierung der erfolgreichsten Marken wurden für jeden Monat die Top-10-Werbevideos in den drei Kategorien "Superkurz" (6 Sekunden-Spots), "Kurz" (10-30 Sekunden) und "Lang" (30+ Sekunden) bestimmt und ausgewertet. Dabei wurde berücksichtigt sowohl, wie oft eine Marke in den Bestenlisten erschienen ist, als auch die Performance der einzelnen Werbemittel.

Original-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell