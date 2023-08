Straubinger Tagblatt

Selbstbestimmungsgesetz - Eindeutigkeit hätte gut getan

Straubing (ots)

Andere Fragen lässt die Regierung offen, was unweigerlich zu aufsehenerregenden Gerichtsverfahren, Meinungsschlachten in den sozialen Medien und einer weiteren Verhärtung der Fronten führen wird. Wer etwa welche Toilette benutzt, in die Damensauna darf oder im Frauenwettbewerb starten, müssen Wirte, Bademeister und Sportverbände entscheiden. Der Strafvollzug steht vor ungelösten Herausforderungen.Und auch dass von Feministinnen hart erkämpfte Quotenregelungen in Politik und Wirtschaft unterlaufen werden, ist keinesfalls auszuschließen. Eindeutigkeit hätte dem Gesetz an vielen Stellen gut getan. So droht sich die komplizierte Debatte um Gender, Identität, Geschlecht und sexuelle Orientierung nur weiter aufzuheizen.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell