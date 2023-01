CCleaner

Alles sauber? - So bekommen Sie Ihren PC wieder flott und sparen auch noch Strom dabei

3 Audios

230116_BmE_HaltDeinenPCSauber.mp3

MP3 - 1,7 MB - 01:49 Download Your browser does not support the audio element.

230116_OTP_HaltDeinenPCSauber.mp3

MP3 - 2,8 MB - 03:01 Download Your browser does not support the audio element.

230116_Umfrage_HaltDeinenPCSauber.mp3

MP3 - 466 kB - 00:29 Download Your browser does not support the audio element.

Ein Dokument

Prag, Tschechien (ots)

Anmoderationsvorschlag: Ständig friert der Bildschirm ein, Fenster und Tabs öffnen sich nicht oder Programme lassen sich nicht mehr schließen: Das kennt wirklich jeder. Doch bevor Sie Ihren alten PC oder Laptop vor Wut aus dem Fenster schmeißen oder aus Frust einen neuen kaufen, warten Sie lieber mal. Denn mit ein paar einfachen Tipps und Tricks lässt sich der alte Rechner wieder flott machen. Jessica Martin hat sich mal schlau gemacht, wie das genau geht.

Sprecherin: Computer machen mit der Zeit immer mehr Probleme. Das liegt vor allem an den Unmengen von Programmen, die im Hintergrund unbemerkt aktiv sind:

O-Ton 1 (Sandro Villinger, 20 Sek.): "Dadurch wird der Computer langsamer und reagiert auch manchmal gar nicht mehr. Und es kann auch durchaus passieren, dass die Akkulaufzeit darunter leidet und der Stromverbrauch sich erhöht. Das ist das eine, das andere sind veraltete Software, also wenn Sie Software-Updates vernachlässigen oder veraltete Hardware-Updates. Das kann die Leistung eines Rechners dramatisch beeinträchtigen."

Sprecherin: Sagt Sandro Villinger, Computer-Experte von CCleaner, und verrät, was man dagegen tun kann.

O-Ton 2 (Sandro Villinger, 21 Sek.): "Beenden Sie alle unnötigen Programme, die Sie überhaupt nicht benötigen, und schalten Sie Autostartprogramme aus. Löschen Sie Software, die Sie gar nicht benutzen, um wirklich Strom zu sparen und die Leistung von Ihrem PC zu optimieren. Und zusätzlicher Tipp: Sie sollten unbedingt ein Antivirenprogramm nutzen, sodass Sie wirklich Malware, Trojaner und Viren einfach von Ihrem Computer runterschmeißen."

Sprecherin: Denn auch die verlangsamen den Computer. Aufräumen und Entrümpeln lässt der sich heute übrigens mit einfach zu bedienenden Tools...

O-Ton 3 (Sandro Villinger, 21 Sek.): "... wie den CCleaner. Die Software sorgt beispielsweise mit dem Performance Optimizer für stark verbesserte Akkulaufzeiten und geringeren Stromverbrauch. Denn die erkennt alle aktiven Leistungs- und Strom-Fresser von Ihrem Computer und kann diese 'schlafen legen'. Das heißt, die schalten wirklich alles ab, was im Hintergrund wirklich nicht benötig wird, und schalten es dann wieder ein, wenn es Sie es wirklich benötigen - und das sorgt für mehr Leistung und Akkulaufzeit."

Sprecherin: Ebenso wie die kleinen, aber feinen Tipps, doch einfach mal die Bildschirmhelligkeit zu reduzieren und den Stromsparmodus von Windows zu aktivieren.

O-Ton 4 (Sandro Villinger, 16 Sek.): "Sie sollten auch unnötige USB-Geräte entfernen, also einen Laptop nicht immer mit der externen Festplatte betreiben und nicht alle möglichen USB-Geräte angestöpselt lassen, denn die brauchen auch etwas Strom. Und ganz klar, solche Geräte wie Peripherie, also Drucker muss man jetzt auch nicht 24 Stunden am Tag laufen lassen - also alles abschalten und alles abstöpseln!"

Abmoderationsvorschlag: Sie haben es gehört! Es muss nicht immer ein neuer Rechner sein! Geben Sie Ihrem alten PC oder Laptop noch eine Chance und räumen Sie alle unnötigen Daten aus dem Weg. Alle Tipps und Tricks finden Sie im Netz unter ccleaner.com.

Original-Content von: CCleaner, übermittelt durch news aktuell