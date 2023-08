Straubinger Tagblatt

Putsch in Niger - Frankreichs Horror-Szenario

Von der starken wirtschaftlichen und militärischen Präsenz in einigen Ländern bis zur Geldwährung CFA-Franc in 14 Staaten, deren Kurs einst an den Franc gekoppelt war und heute von jenem des Euro abhängt - in den Bevölkerungen ist der Eindruck von einer allzu dominanten Stellung Frankreichs weit verbreitet. Daran haben die Versprechen von Präsident Emmanuel Macron, eine "ausgewogene Partnerschaft" aufzubauen und "bescheidener" aufzutreten, nichts geändert, ebenso wenig wie die angelaufene Rückerstattung von geraubten afrikanischen Kulturgütern. Diese waren überfällig. Doch das Misstrauen bleibt groß, solange es sich nicht um faire Beziehungen auf Augenhöhe handelt.

