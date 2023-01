MagentaSport

Adler Mannheim "waren nicht bereit genug" und verlieren das Derby

Schwenninger Wild Wings setzten ein dickes Ausrufezeichen im Playoff-Kampf

Die Schwenninger Wild Wings zeigen wieder mal ihre Stärke im Powerplay und gewinnen das Derby in Mannheim mit 3:0. Der 5. Sieg aus den letzten 7 Spielen verschafft den Wild Wings eine super Ausgangslage im Playoff-Kampf. Dabei waren die Schwenninger ganze 8 Minuten weniger in Puckbesitz und schossen 25-Mal weniger in Richtung des gegnerischen Tores: "Vielleicht haben wir ein paar Schüsse zu wenig aufs Tor gebracht und hatten zu viele Strafen", haderte Johannes Huß: "Aber andersrum muss man sagen: ein 3:0 Auswärtssieg in Mannheim - besser geht es nicht." Die Adler waren zuletzt eigentlich gut in Form, wie auch David Wolf fand, "aber wir waren einfach nicht bereit genug."

Adler Mannheim - Schwenninger Wild Wings 0:3

Die Adler Mannheim können den Sieg gegen Wolfsburg nicht bestätigen und müssen jetzt hoffen, dass sie Ingolstadt nicht wieder von Rang 2 verdrängt. Mannheims David Wolf: "Nach den letzten Spielen haben wir gut Fahrt aufgenommen und dann sollte heute zuhause so ein Derby eigentlich wichtig sein für uns, aber wir waren einfach nicht bereit genug."

Die Schwenninger Wild Wings gewinnen 5 der letzten 7 Spiele und setzen ein dickes Ausrufezeichen im Kampf um Platz 10 und machen der Konkurrenz ordentlich Druck. Schwenningens Johannes Huß, mit 3 Blocks die meisten im Spiel, zum Sieg: "Vielleicht haben wir ein paar Schüsse zu wenig aufs Tor gebracht und hatten zu viele Strafen. Aber andersrum muss man sagen: ein 3:0 Auswärtssieg in Mannheim - besser geht es nicht."

