Altersarmut - Das Rentenalter muss nach oben

Straubing (ots)

Es wäre höchste Zeit für eine mutige Reform, um das Rentensystem, in das bereits jährlich mehr als 100 Milliarden Euro Bundeszuschuss fließen, auf ein solides Fundament zu stellen. Doch die ist von der Zank-Ampel kaum zu erwarten. Bei der Aktienrente geht sie kaum über einen symbolischen Schritt hinaus. Und auch das heiße Eisen Lebensarbeitszeit wird sie nicht anfassen. Teils aus Überzeugung, teils aus Angst vor dem Wähler. Doch an einer moderaten Erhöhung um einige Monate, an die Lebenserwartung gekoppelt, wird kein Weg vorbeiführen. Das sollte den Bürgern ehrlich gesagt werden.

