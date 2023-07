Straubinger Tagblatt

Halbzeitbilanz der Ampel - Die Aufregung geht vorbei

Es gibt Grund zur Klage über die Koalition, keine Frage. Das Heizungsgesetz ist ein fast schon groteskes Beispiel dafür, was eine Regierung alles falsch machen kann. Eine miserable Kommunikation und viele inhaltliche Fehler schürten den Frust in der Bevölkerung. Anderseits kommt die Ampel mit dem Gebäudeenergiegesetz dem Wählerauftrag nach, etwas für den Klimaschutz zu tun. Wenn sich die Hoffnung bewahrheitet, dass in Deutschland ab Mitte dieses Jahrhunderts CO2-neutral geheizt wird, dann ist die ganze Aufregung nur noch eine Anekdote.

