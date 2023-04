Straubinger Tagblatt

Viessmann-Übernahme - Ein problematischer Deal

Mit der Übernahme von Viessmann gerät eine Schlüsseltechnologie, bei der die deutschen Hersteller eine führende Rolle in der Welt einnehmen, in ausländische Hände. Das bedeutet, dass die Frage, wo Wärmepumpen für den deutschen Markt künftig produziert werden, in den USA beantwortet wird. Dies muss aber ein ungutes Gefühl wecken, wenn man bedenkt, in welche Abhängigkeiten das Land beispielsweise bei Pharmazeutika geraten ist, weil Produktionen in der Vergangenheit ins Ausland abgewandert sind.

